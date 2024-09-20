https://1prime.ru/20240920/arest-851689433.html
Известного спортсмена арестовали по делу о перестрелке у офиса Wildberries
Известного спортсмена арестовали по делу о перестрелке у офиса Wildberries - 20.09.2024, ПРАЙМ
Известного спортсмена арестовали по делу о перестрелке у офиса Wildberries
Российского бойца смешанных единоборств, чемпиона Европы и мира по тхэквондо, мастера спорта по кикбоксингу Умара Чичаева взяли под стражу по делу о перестрелке | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T16:24+0300
2024-09-20T16:24+0300
2024-09-20T16:32+0300
происшествия
wildberries
суд
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российского бойца смешанных единоборств, чемпиона Европы и мира по тхэквондо, мастера спорта по кикбоксингу Умара Чичаева взяли под стражу по делу о перестрелке у офиса Wildberries, сообщает из зала Басманного суда Москвы РИА Новости. Согласно решению судьи, в отношении Чичаева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На заседании голова и рука Чичаева были забинтованы, он плохо себя чувствовал, в связи с чем ему было разрешено отвечать на вопросы сидя.Единственное, о чем сообщил суду Чичаев, - о том, что у него четверо несовершеннолетних детей. После этого заседание было в экстренном порядке закрыто в связи с угрозой безопасности участников и для сохранения тайны следствия. Три дня назад в перестрелке возле офиса Wildberries в Романовом переулке столицы пострадали, как сообщили в Следственном комитете России, семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. По решению суда, шестеро обвиняемых накануне отправили в СИЗО до 18 ноября. Как сообщили участники процесса, все по делу были задержаны и допрошены 27 человек.
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wildberries, суд, арест
Происшествия, Wildberries, суд, арест
Известного спортсмена арестовали по делу о перестрелке у офиса Wildberries
Суд: по делу о перестрелке у офиса Wildberries арестован спортсмен Чичаева
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российского бойца смешанных единоборств, чемпиона Европы и мира по тхэквондо, мастера спорта по кикбоксингу Умара Чичаева взяли под стражу по делу о перестрелке у офиса Wildberries, сообщает из зала Басманного суда Москвы РИА Новости.
Согласно решению судьи, в отношении Чичаева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
На заседании голова и рука Чичаева были забинтованы, он плохо себя чувствовал, в связи с чем ему было разрешено отвечать на вопросы сидя.
Единственное, о чем сообщил суду Чичаев, - о том, что у него четверо несовершеннолетних детей. После этого заседание было в экстренном порядке закрыто в связи с угрозой безопасности участников и для сохранения тайны следствия.
СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries
Три дня назад в перестрелке возле офиса Wildberries в Романовом переулке столицы пострадали, как сообщили в Следственном комитете России, семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
По решению суда, шестеро обвиняемых накануне отправили в СИЗО до 18 ноября. Как сообщили участники процесса, все по делу были задержаны и допрошены 27 человек.