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Еще 20 человек взяли под стражу по "делу Wildberries"

Еще 20 человек взяли под стражу по "делу Wildberries" - 20.09.2024, ПРАЙМ

Еще 20 человек взяли под стражу по "делу Wildberries"

Двадцать человек были арестованы по делу о перестрелке рядом с офисом Wildberries, сообщает РИА Новости из зала заседаний Басманного суда Москвы. | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T19:20+0300

2024-09-20T19:20+0300

2024-09-20T19:27+0300

происшествия

wildberries

стрельба

арест

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Двадцать человек были арестованы по делу о перестрелке рядом с офисом Wildberries, сообщает РИА Новости из зала заседаний Басманного суда Москвы.Вчера по решению суда были отправлены в СИЗО до 18 ноября шесть обвиняемых . В пятницу - еще 14. Рассмотрение ходатайств об арестах в настоящий момент продолжается, в сумме их поступило в суд свыше 20. Судебные заседания проводятся в закрытом режиме. Три дня назад у офиса Wildberriesв Романовом переулке в Москве произошла перестрелка. Как сообщили в Следственном комитете России, в результате стрельбы пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов. При этом два человека погибли.

https://1prime.ru/20240920/arest-851689433.html

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wildberries, стрельба, арест