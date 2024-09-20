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Еще 20 человек взяли под стражу по "делу Wildberries" - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Еще 20 человек взяли под стражу по "делу Wildberries"
Еще 20 человек взяли под стражу по "делу Wildberries" - 20.09.2024, ПРАЙМ
Еще 20 человек взяли под стражу по "делу Wildberries"
Двадцать человек были арестованы по делу о перестрелке рядом с офисом Wildberries, сообщает РИА Новости из зала заседаний Басманного суда Москвы. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T19:20+0300
2024-09-20T19:27+0300
происшествия
wildberries
стрельба
арест
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Двадцать человек были арестованы по делу о перестрелке рядом с офисом Wildberries, сообщает РИА Новости из зала заседаний Басманного суда Москвы.Вчера по решению суда были отправлены в СИЗО до 18 ноября шесть обвиняемых . В пятницу - еще 14. Рассмотрение ходатайств об арестах в настоящий момент продолжается, в сумме их поступило в суд свыше 20. Судебные заседания проводятся в закрытом режиме. Три дня назад у офиса Wildberriesв Романовом переулке в Москве произошла перестрелка. Как сообщили в Следственном комитете России, в результате стрельбы пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов. При этом два человека погибли.
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wildberries, стрельба, арест
Происшествия, Wildberries, стрельба, арест
19:20 20.09.2024 (обновлено: 19:27 20.09.2024)
 
Еще 20 человек взяли под стражу по "делу Wildberries"

Суд арестовал 20 фигурантов по делу о перестрелки возле офиса Wildberries

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейский у офиса Wildberries в Москве
Полицейский у офиса Wildberries в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Двадцать человек были арестованы по делу о перестрелке рядом с офисом Wildberries, сообщает РИА Новости из зала заседаний Басманного суда Москвы.
Вчера по решению суда были отправлены в СИЗО до 18 ноября шесть обвиняемых . В пятницу - еще 14. Рассмотрение ходатайств об арестах в настоящий момент продолжается, в сумме их поступило в суд свыше 20.
Судебные заседания проводятся в закрытом режиме.
Cуд - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
Известного спортсмена арестовали по делу о перестрелке у офиса Wildberries
16:24
Три дня назад у офиса Wildberriesв Романовом переулке в Москве произошла перестрелка. Как сообщили в Следственном комитете России, в результате стрельбы пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов. При этом два человека погибли.
 
ПроисшествияWildberriesстрельбаарест
 
 
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