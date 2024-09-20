https://1prime.ru/20240920/armeniya-851692712.html

Пашинян рассказал об отношениях Армении с США

Пашинян рассказал об отношениях Армении с США - 20.09.2024, ПРАЙМ

Пашинян рассказал об отношениях Армении с США

Отношения Армении и Соединенных Штатов динамично развиваются, заявил на встрече с заместителем помощника государственного секретаря США Джошуа Хаком армянский... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T18:56+0300

2024-09-20T18:56+0300

2024-09-20T19:07+0300

политика

никол пашинян

сша

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Отношения Армении и Соединенных Штатов динамично развиваются, заявил на встрече с заместителем помощника государственного секретаря США Джошуа Хаком армянский премьер Никол Пашинян. Об этом сообщает Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком заявил о динамичном развитии армяно-американских отношений. "Премьер-министр подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и подчеркнул важность поддержки, которую оказывает администрация США в реализации в Армении институциональных реформ. Пашинян заявил о необходимости реализации в Армении при содействии США целевых программ, в том числе по усовершенствованию инфраструктуры", - сообщает пресс-служба армянского правительства. Отмечается, что Хак заявил о готовности американской стороны продолжать содействие в продвижении демократических реформ в Армении и отметил, что на это нацелено увеличение объемов финансирования Агентства США по международному развитию. "В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с обсуждением мирного договора между Арменией и Азербайджаном, проектом армянского правительства "Перекресток мира". В этом контексте Пашинян изложил принципиальные подходы армянской стороны, подчеркнув, что Армения привержена мирной повестке и обеспечению стабильности в регионе", - сообщили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20240919/zakharova-851677731.html

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никол пашинян, сша