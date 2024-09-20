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Назван законный способ ввоза машин с минимальным утильсбором - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Назван законный способ ввоза машин с минимальным утильсбором
Назван законный способ ввоза машин с минимальным утильсбором - 20.09.2024, ПРАЙМ
Назван законный способ ввоза машин с минимальным утильсбором
Несмотря на повышение утилизационного сбора с 1 октября, остаются способы ввезти авто фактически по прежней цене, пишет Autonews.ru со ссылкой на сервис... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T12:44+0300
2024-09-20T12:44+0300
китайские авто
подержанные авто
спрос на легковые авто
утильсбор
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Несмотря на повышение утилизационного сбора с 1 октября, остаются способы ввезти авто фактически по прежней цене, пишет Autonews.ru со ссылкой на сервис CDEK.Shopping Auto.По их данным, надо заказать автомобиль сразу на физическое лицо. Тогда можно напрямую оплатить утилизационный сбор в размере 3400 рублей. Если автомобиль оформляется на юридическое лицо или перепродается в течение года, придется платить увеличенный сбор. А он с 1 октября может составлять от 150 тысяч до 2,3 миллиона рублей, пишет издание.Оно напоминает, что в случае выкупа автомобиля за рубежом для частного покупателя подобные сервисы не являются перевозчиками, а лишь выполняют конкретный заказ. Если они и покупатель не собираются заниматься перепродажей, минимальный сбор для физлиц вполне законен.Согласно утвержденному правительством плану, с октября текущего года утилизационный сбор вырастет на 70-85%, а затем ежегодно будет расти на 10-20%. Однако повышение не касается частных лиц, ввозящих авто для личного использования.По оценке экспертов, повышение ставок приведет к подорожанию автомобилей на 10-15%, поскольку дилеры будут закладывать в ценник увеличившуюся плату.
https://1prime.ru/20240919/avto-851668683.html
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китайские авто, подержанные авто, спрос на легковые авто, утильсбор
китайские авто, подержанные авто, спрос на легковые авто, утильсбор
12:44 20.09.2024
 
Назван законный способ ввоза машин с минимальным утильсбором

CDEK.Shopping Auto назвал законный способ ввоза машин с минимальным утильсбором

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПродавцы готовят к продаже автомобиль на авторынке
Продавцы готовят к продаже автомобиль на авторынке - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Несмотря на повышение утилизационного сбора с 1 октября, остаются способы ввезти авто фактически по прежней цене, пишет Autonews.ru со ссылкой на сервис CDEK.Shopping Auto.
По их данным, надо заказать автомобиль сразу на физическое лицо. Тогда можно напрямую оплатить утилизационный сбор в размере 3400 рублей. Если автомобиль оформляется на юридическое лицо или перепродается в течение года, придется платить увеличенный сбор. А он с 1 октября может составлять от 150 тысяч до 2,3 миллиона рублей, пишет издание.
Оно напоминает, что в случае выкупа автомобиля за рубежом для частного покупателя подобные сервисы не являются перевозчиками, а лишь выполняют конкретный заказ. Если они и покупатель не собираются заниматься перепродажей, минимальный сбор для физлиц вполне законен.
Согласно утвержденному правительством плану, с октября текущего года утилизационный сбор вырастет на 70-85%, а затем ежегодно будет расти на 10-20%. Однако повышение не касается частных лиц, ввозящих авто для личного использования.
По оценке экспертов, повышение ставок приведет к подорожанию автомобилей на 10-15%, поскольку дилеры будут закладывать в ценник увеличившуюся плату.
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китайские автоподержанные автоспрос на легковые автоутильсбор
 
 
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