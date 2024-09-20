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Хуснуллин назвал стоимость строительства трассы вокруг Азовского моря
Хуснуллин назвал стоимость строительства трассы вокруг Азовского моря - 20.09.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин назвал стоимость строительства трассы вокруг Азовского моря
Стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей, программа рассчитана до 2030 года, сообщил журналистам вице-премьер... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T20:20+0300
2024-09-20T20:20+0300
2024-09-20T20:22+0300
экономика
марат хуснуллин
трасса
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей, программа рассчитана до 2030 года, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея. "У нас все участки определены. Мы сейчас в рамках реализации проекта "Инфраструктура для жизни" уточняем планы… С учетом тех средств, которые у нас есть, мы приведем в нормативное состояние эти дороги через ремонт - на отдельных участках у нас, например, обход Мариуполя, обход Новоазовска видим расширение до четырех полос, и подъездные дороги к морю будут улучшать… Средства большие. Цифры измеряются в порядка 500 - 600 миллиардов (рублей - ред.) Зависит от того, на каких этапах, что мы будем делать. Это программа до 2030 года", - сказал Хуснуллин.
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марат хуснуллин, трасса, азовское море
Экономика, Марат Хуснуллин, трасса, Азовское море
Хуснуллин назвал стоимость строительства трассы вокруг Азовского моря
Хуснуллин: строительство трассы вокруг Азовского моря составит 600 млрд рублей
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей, программа рассчитана до 2030 года, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея.
"У нас все участки определены. Мы сейчас в рамках реализации проекта "Инфраструктура для жизни" уточняем планы… С учетом тех средств, которые у нас есть, мы приведем в нормативное состояние эти дороги через ремонт - на отдельных участках у нас, например, обход Мариуполя, обход Новоазовска видим расширение до четырех полос, и подъездные дороги к морю будут улучшать… Средства большие. Цифры измеряются в порядка 500 - 600 миллиардов (рублей - ред.) Зависит от того, на каких этапах, что мы будем делать. Это программа до 2030 года", - сказал Хуснуллин.
Хуснуллин рассказал о судьбе более 600 недостроев в России