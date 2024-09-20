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Американский банк JPMorgan проиграл в кассации спор о запрете на суды с ВТБ - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Американский банк JPMorgan проиграл в кассации спор о запрете на суды с ВТБ
Американский банк JPMorgan проиграл в кассации спор о запрете на суды с ВТБ - 20.09.2024, ПРАЙМ
Американский банк JPMorgan проиграл в кассации спор о запрете на суды с ВТБ
Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу американского банка JPMorgan Chase на запрет нижестоящего суда инициировать разбирательства... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T09:08+0300
2024-09-20T09:08+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу американского банка JPMorgan Chase на запрет нижестоящего суда инициировать разбирательства против банка ВТБ, связанные с блокировкой средств на его коррсчете в JPMorgan, следует из материалов дела. "Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций", – сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части постановления окружного арбитражного суда пока не опубликованы. JPMorgan Chase оспаривал в кассационном суде июньское определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласно этому судебному акту, вынесенному по иску ВТБ, американскому банку запрещено инициировать разбирательства против ВТБ, прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда в результате блокировки средств в размере около 440 миллионов долларов на корреспондентском счете ВТБ в JPMorgan. JPMorgan также запрещено заявлять ходатайства и иски, которые препятствуют тому, чтобы российский банк судился с бывшим американским партнером. Арбитражный суд Петербурга также обязал JPMorgan Chase прекратить разбирательство против ВТБ в федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Если этот судебный запрет будет нарушен, с JPMorgan в пользу ВТБ взыскивается 500 миллионов долларов, определил арбитражный суд Петербурга. На рассмотрении арбитражного суда Петербурга также находится иск ВТБ о взыскании денежных средств с банка JPMorgan Chase и его структур, слушания назначены на 16 октября. ВТБ в апреле подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к банку JPMorgan Chase и другим его структурам, включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Речь идет о взыскании около 440 миллионов долларов, заблокированных на корреспондентском счете ВТБ в JPMorgan после введения международных санкций к нему.
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4.7
96
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jp morgan, втб, суд
JP Morgan, ВТБ, суд
09:08 20.09.2024
 
Американский банк JPMorgan проиграл в кассации спор о запрете на суды с ВТБ

Суд не удовлетворил жалобу JPMorgan на запрет инициировать разбирательства против ВТБ

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу американского банка JPMorgan Chase на запрет нижестоящего суда инициировать разбирательства против банка ВТБ, связанные с блокировкой средств на его коррсчете в JPMorgan, следует из материалов дела.
"Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций", – сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части постановления окружного арбитражного суда пока не опубликованы.
JPMorgan Chase оспаривал в кассационном суде июньское определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласно этому судебному акту, вынесенному по иску ВТБ, американскому банку запрещено инициировать разбирательства против ВТБ, прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда в результате блокировки средств в размере около 440 миллионов долларов на корреспондентском счете ВТБ в JPMorgan.
JPMorgan также запрещено заявлять ходатайства и иски, которые препятствуют тому, чтобы российский банк судился с бывшим американским партнером.
Арбитражный суд Петербурга также обязал JPMorgan Chase прекратить разбирательство против ВТБ в федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Если этот судебный запрет будет нарушен, с JPMorgan в пользу ВТБ взыскивается 500 миллионов долларов, определил арбитражный суд Петербурга.
На рассмотрении арбитражного суда Петербурга также находится иск ВТБ о взыскании денежных средств с банка JPMorgan Chase и его структур, слушания назначены на 16 октября. ВТБ в апреле подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к банку JPMorgan Chase и другим его структурам, включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Речь идет о взыскании около 440 миллионов долларов, заблокированных на корреспондентском счете ВТБ в JPMorgan после введения международных санкций к нему.
 
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