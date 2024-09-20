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ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России - 20.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 13 сентября выросла до 18,369 триллиона рублей с 18,33 триллиона на 6 сентября, сообщил Банк России. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T11:16+0300
2024-09-20T11:16+0300
2024-09-20T11:16+0300
банк россии
денежная база
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 13 сентября выросла до 18,369 триллиона рублей с 18,33 триллиона на 6 сентября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю выросла на 39 миллиардов рублей, или на 0,21%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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денежная база
Банк России, денежная база
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 6 по 13 сентября выросла на 0,21%
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 13 сентября выросла до 18,369 триллиона рублей с 18,33 триллиона на 6 сентября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю выросла на 39 миллиардов рублей, или на 0,21%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.