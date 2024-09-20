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Нечестная игра. Когда банк может заморозить деньги на счету клиента
Нечестная игра. Когда банк может заморозить деньги на счету клиента - 20.09.2024, ПРАЙМ
Нечестная игра. Когда банк может заморозить деньги на счету клиента
Значимых оснований для заморозки денег на банковских счетах всего два - за долги и по подозрению в незаконной деятельности, рассказала агентству “Прайм”... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T02:02+0300
2024-09-20T02:02+0300
2024-09-20T02:02+0300
банки
заморозка средств
мошенники
эксклюзив
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Значимых оснований для заморозки денег на банковских счетах всего два - за долги и по подозрению в незаконной деятельности, рассказала агентству “Прайм” Светлана Фрумина, завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова.Она напомнила, что с февраля 2022 года в Российской Федерации действует ряд ограничений, касающихся денежных средств, размещенных в банках. В первую очередь это затрагивает снятие наличной иностранной валюты.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“В остальном – ограничения распространяются на представителей недружественных стран, в отношении которых предусмотрено введение специальных экономических мер, включая блокировку денежных средств, ограничение на переводы и выплаты и др. Такая тактика позволяет быстро реагировать на недружественные действия, нарушающие национальную безопасность”, - добавила она.С 2022 года появилась новая мера, связанная с ограничениями по купле-продаже недвижимости с участием представителей недружественных стран, которая впоследствии была смягчена. Однако особый порядок валютного регулирования и контроля, согласно которому по решению президента РФ могут применяться "иные меры" противодействия странам, гражданам и организациям из числа недружественных стран, сохранился.Кроме антисанкционных действий, российское законодательство предусматривает возможность ареста денег на счетах клиентов (за исключением алиментов, материнского капитала, пособий и др.) по требованию судебных приставов. Как правило, такие операции являются следствием наличия просроченных долгов. Для предупреждения подобных ситуаций следует регулярно проверять личный кабинет на сайте "Госуслуги", где отражаются открытые исполнительные производства и своевременно погашать долги.Заморозка средств на счете клиента возможна, если у банка есть сомнения в их происхождении или подозрения в незаконной деятельности. Есть и иные основания, например решение суда. Все эти меры действуют в рамках законодательства Российской Федерации.Вместе с тем, любая "заморозка" крайне непопулярна и может усилить социальную напряженность, приводя к дисбалансу всю финансовую систему. Причины для массовых действий подобного рода в настоящее время отсутствуют.
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банки, заморозка средств, мошенники, эксклюзив
Банки, заморозка средств, мошенники, Эксклюзив
Нечестная игра. Когда банк может заморозить деньги на счету клиента
Финансист Фрумина: деньги на банковской карте могут заморозить по двум причинам
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Значимых оснований для заморозки денег на банковских счетах всего два - за долги и по подозрению в незаконной деятельности, рассказала агентству “Прайм” Светлана Фрумина, завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Она напомнила, что с февраля 2022 года в Российской Федерации действует ряд ограничений, касающихся денежных средств, размещенных в банках. В первую очередь это затрагивает снятие наличной иностранной валюты.
“В остальном – ограничения распространяются на представителей недружественных стран, в отношении которых предусмотрено введение специальных экономических мер, включая блокировку денежных средств, ограничение на переводы и выплаты и др. Такая тактика позволяет быстро реагировать на недружественные действия, нарушающие национальную безопасность”, - добавила она.
С 2022 года появилась новая мера, связанная с ограничениями по купле-продаже недвижимости с участием представителей недружественных стран, которая впоследствии была смягчена. Однако особый порядок валютного регулирования и контроля, согласно которому по решению президента РФ могут применяться "иные меры" противодействия странам, гражданам и организациям из числа недружественных стран, сохранился.
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Кроме антисанкционных действий, российское законодательство предусматривает возможность ареста денег на счетах клиентов (за исключением алиментов, материнского капитала, пособий и др.) по требованию судебных приставов. Как правило, такие операции являются следствием наличия просроченных долгов. Для предупреждения подобных ситуаций следует регулярно проверять личный кабинет на сайте "Госуслуги", где отражаются открытые исполнительные производства и своевременно погашать долги.
Заморозка средств на счете клиента возможна, если у банка есть сомнения в их происхождении или подозрения в незаконной деятельности. Есть и иные основания, например решение суда. Все эти меры действуют в рамках законодательства Российской Федерации.
Вместе с тем, любая "заморозка" крайне непопулярна и может усилить социальную напряженность, приводя к дисбалансу всю финансовую систему. Причины для массовых действий подобного рода в настоящее время отсутствуют.
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