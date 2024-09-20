https://1prime.ru/20240920/blok-851674964.html

Нечестная игра. Когда банк может заморозить деньги на счету клиента

Нечестная игра. Когда банк может заморозить деньги на счету клиента - 20.09.2024, ПРАЙМ

Нечестная игра. Когда банк может заморозить деньги на счету клиента

Значимых оснований для заморозки денег на банковских счетах всего два - за долги и по подозрению в незаконной деятельности, рассказала агентству “Прайм”... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T02:02+0300

2024-09-20T02:02+0300

2024-09-20T02:02+0300

банки

заморозка средств

мошенники

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/83286/05/832860537_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_bda07afd30fe711de78454c131c74f12.jpg

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Значимых оснований для заморозки денег на банковских счетах всего два - за долги и по подозрению в незаконной деятельности, рассказала агентству “Прайм” Светлана Фрумина, завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова.Она напомнила, что с февраля 2022 года в Российской Федерации действует ряд ограничений, касающихся денежных средств, размещенных в банках. В первую очередь это затрагивает снятие наличной иностранной валюты.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“В остальном – ограничения распространяются на представителей недружественных стран, в отношении которых предусмотрено введение специальных экономических мер, включая блокировку денежных средств, ограничение на переводы и выплаты и др. Такая тактика позволяет быстро реагировать на недружественные действия, нарушающие национальную безопасность”, - добавила она.С 2022 года появилась новая мера, связанная с ограничениями по купле-продаже недвижимости с участием представителей недружественных стран, которая впоследствии была смягчена. Однако особый порядок валютного регулирования и контроля, согласно которому по решению президента РФ могут применяться "иные меры" противодействия странам, гражданам и организациям из числа недружественных стран, сохранился.Кроме антисанкционных действий, российское законодательство предусматривает возможность ареста денег на счетах клиентов (за исключением алиментов, материнского капитала, пособий и др.) по требованию судебных приставов. Как правило, такие операции являются следствием наличия просроченных долгов. Для предупреждения подобных ситуаций следует регулярно проверять личный кабинет на сайте "Госуслуги", где отражаются открытые исполнительные производства и своевременно погашать долги.Заморозка средств на счете клиента возможна, если у банка есть сомнения в их происхождении или подозрения в незаконной деятельности. Есть и иные основания, например решение суда. Все эти меры действуют в рамках законодательства Российской Федерации.Вместе с тем, любая "заморозка" крайне непопулярна и может усилить социальную напряженность, приводя к дисбалансу всю финансовую систему. Причины для массовых действий подобного рода в настоящее время отсутствуют.

https://1prime.ru/20240919/vklady-851663923.html

https://1prime.ru/20240915/kredit-851336928.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, заморозка средств, мошенники, эксклюзив