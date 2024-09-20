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Эксперт назвал страну, которая станет крупнейшей страной-экспортером чипов

Эксперт назвал страну, которая станет крупнейшей страной-экспортером чипов - 20.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал страну, которая станет крупнейшей страной-экспортером чипов

Китай, несмотря на препятствия Запада, к 2023 году может стать крупнейшей страной-экспортером чипов в мире, заявил в пятницу глава Китайской ассоциации... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T12:29+0300

2024-09-20T12:29+0300

2024-09-20T12:29+0300

китай

чипы

электроника

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ПЕКИН, 20 сен - ПРАЙМ. Китай, несмотря на препятствия Запада, к 2023 году может стать крупнейшей страной-экспортером чипов в мире, заявил в пятницу глава Китайской ассоциации общественной дипломатии У Хайлун. "Несмотря на то, что движимые геополитическими интересами США и другие западные страны ограничивали, препятствовали и блокировали Китай в экономических и научно-технических аспектах, это не воспрепятствовало развитию Китая, а, наоборот, стало катализатором независимых научно-технических инноваций Китая", - заявил У Хайлун. Он подчеркнул, что чипы китайского производства стали одним из крупнейших экспортных товаров, "в первой половине этого года Китай экспортировал чипов на общую сумму более 500 миллиардов юаней (70,89 миллиарда долларов), рост в годовом выражении составил 26%". По прогнозам эксперта, к 2030 году Китай может стать крупнейшей страной-экспортером чипов в мире. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.

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китай, чипы, электроника