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Эксперт назвал страну, которая станет крупнейшей страной-экспортером чипов - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал страну, которая станет крупнейшей страной-экспортером чипов
Эксперт назвал страну, которая станет крупнейшей страной-экспортером чипов - 20.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал страну, которая станет крупнейшей страной-экспортером чипов
Китай, несмотря на препятствия Запада, к 2023 году может стать крупнейшей страной-экспортером чипов в мире, заявил в пятницу глава Китайской ассоциации... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T12:29+0300
2024-09-20T12:29+0300
китай
чипы
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ПЕКИН, 20 сен - ПРАЙМ. Китай, несмотря на препятствия Запада, к 2023 году может стать крупнейшей страной-экспортером чипов в мире, заявил в пятницу глава Китайской ассоциации общественной дипломатии У Хайлун. "Несмотря на то, что движимые геополитическими интересами США и другие западные страны ограничивали, препятствовали и блокировали Китай в экономических и научно-технических аспектах, это не воспрепятствовало развитию Китая, а, наоборот, стало катализатором независимых научно-технических инноваций Китая", - заявил У Хайлун. Он подчеркнул, что чипы китайского производства стали одним из крупнейших экспортных товаров, "в первой половине этого года Китай экспортировал чипов на общую сумму более 500 миллиардов юаней (70,89 миллиарда долларов), рост в годовом выражении составил 26%". По прогнозам эксперта, к 2030 году Китай может стать крупнейшей страной-экспортером чипов в мире. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.
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китай, чипы, электроника
КИТАЙ, чипы, электроника
12:29 20.09.2024
 
Эксперт назвал страну, которая станет крупнейшей страной-экспортером чипов

Эксперт Хайлун: КНР к 2023 году может стать крупнейшей страной-экспортером чипов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "ExpoElectronica"
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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ПЕКИН, 20 сен - ПРАЙМ. Китай, несмотря на препятствия Запада, к 2023 году может стать крупнейшей страной-экспортером чипов в мире, заявил в пятницу глава Китайской ассоциации общественной дипломатии У Хайлун.
"Несмотря на то, что движимые геополитическими интересами США и другие западные страны ограничивали, препятствовали и блокировали Китай в экономических и научно-технических аспектах, это не воспрепятствовало развитию Китая, а, наоборот, стало катализатором независимых научно-технических инноваций Китая", - заявил У Хайлун.
Он подчеркнул, что чипы китайского производства стали одним из крупнейших экспортных товаров, "в первой половине этого года Китай экспортировал чипов на общую сумму более 500 миллиардов юаней (70,89 миллиарда долларов), рост в годовом выражении составил 26%".
По прогнозам эксперта, к 2030 году Китай может стать крупнейшей страной-экспортером чипов в мире.
В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.
 
КИТАЙчипыэлектроника
 
 
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