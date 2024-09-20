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Долг госсектора Британии достиг 100% уровня ВВП

Долг госсектора Британии достиг 100% уровня ВВП - 20.09.2024, ПРАЙМ

Долг госсектора Британии достиг 100% уровня ВВП

Общая сумма долга британского государственного сектора, по предварительной оценке, достигла в августе 100% от ВВП, что составляет рекорд более чем за 60 лет,... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T13:14+0300

2024-09-20T13:14+0300

2024-09-20T13:15+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Общая сумма долга британского государственного сектора, по предварительной оценке, достигла в августе 100% от ВВП, что составляет рекорд более чем за 60 лет, говорится в отчете Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). "Чистый долг государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, по предварительной оценке, составляет 100% от валового внутреннего продукта на конец августа 2024 года; это на 4,3 процентных пункта больше, чем на конец августа 2023 года, и остается на уровне, который в последний раз наблюдался в начале 1960-х годов", - сказано в отчете. Уточняется, что сумма заимствований в августе составила 13,7 миллиардов фунтов стерлингов, что превысило ожидаемые Бюро по бюджетной ответственности (OBR) 11,2 миллиарда фунтов. Всего за текущий финансовый год, начинающийся в апреле, сумма заимствований в госсекторе к концу августа достигла 64,1 миллиардов фунтов, превысив 57,8 миллиардов, которые прогнозировало OBR. "Налоговые поступления центрального правительства сильно выросли, но их перевесил рост трат в основном за счет увеличения пособий и более высоких расходов на государственные услуги", - прокомментировал данные главный экономист ONS Грант Фитцнер. В июле глава британского минфина Рэйчел Ривз заявила, что экономика страны находится в худшем состоянии со Второй мировой войны. Позднее она сообщила о "дыре" в бюджете на сумму в 22 миллиарда фунтов, якобы оставленной прошлым правительством консерваторов. Премьер-министр страны Кир Стармер заявлял о грядущих "болезненных" решениях, которые будут объявлены во время традиционного представления финансового плана правительства осенью. Ривз должна выступит в парламенте 30 октября. В ходе таких выступлений власти объявляют об изменениях в налогообложении и в бюджетных расходах.

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великобритания, ввп