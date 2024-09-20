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ЕК объявит о выделении Украине нового кредита под активы ЦБ России - 20.09.2024, ПРАЙМ
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ЕК объявит о выделении Украине нового кредита под активы ЦБ России
ЕК объявит о выделении Украине нового кредита под активы ЦБ России - 20.09.2024, ПРАЙМ
ЕК объявит о выделении Украине нового кредита под активы ЦБ России
В ходе рабочего визита в Киев глава Европейской комиссия Урсула фон дер Ляйен намерена объявить о кредите для Украины в 35 миллиардов евро. Об этом сообщает... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T13:04+0300
2024-09-20T13:17+0300
россия
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ек
замороженные российские активы
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. В ходе рабочего визита в Киев глава Европейской комиссия Урсула фон дер Ляйен намерена объявить о кредите для Украины в 35 миллиардов евро. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Отмечается, что этот кредит будет выделен в рамках плана "Большой семерки" по предоставлению Киеву 50 миллиардов долларов. Страны планируют их погашать доходами, полученными от российских замороженных активов."Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу отправилась в Киев, чтобы объявить о предоставлении Украине кредита ЕС в размере 35 миллиардов евро в рамках плана G7 по привлечению 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских государственных активов", - говорится в статье. Сообщается, что сумма в 35 миллиардов евро является компромиссом, позволяющим Соединенным Штатам вступить в сделку позже.
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россия, ес, ек, замороженные российские активы
РОССИЯ, ЕС, ЕК, замороженные российские активы
13:04 20.09.2024 (обновлено: 13:17 20.09.2024)
 
ЕК объявит о выделении Украине нового кредита под активы ЦБ России

FT: глава ЕК объявит о выделении Украине кредита в размере 35 миллиардов евро

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. В ходе рабочего визита в Киев глава Европейской комиссия Урсула фон дер Ляйен намерена объявить о кредите для Украины в 35 миллиардов евро. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Отмечается, что этот кредит будет выделен в рамках плана "Большой семерки" по предоставлению Киеву 50 миллиардов долларов. Страны планируют их погашать доходами, полученными от российских замороженных активов.
"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу отправилась в Киев, чтобы объявить о предоставлении Украине кредита ЕС в размере 35 миллиардов евро в рамках плана G7 по привлечению 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских государственных активов", - говорится в статье.
Сообщается, что сумма в 35 миллиардов евро является компромиссом, позволяющим Соединенным Штатам вступить в сделку позже.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
СМИ: ЕК может предложить послам ЕС продлить антироссийские санкции
13 сентября, 08:59
 
РОССИЯЕСЕКзамороженные российские активы
 
 
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