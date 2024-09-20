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Украина вновь вынуждена импортировать электроэнергию из пяти стран

Украина вновь вынуждена импортировать электроэнергию из пяти стран - 20.09.2024, ПРАЙМ

Украина вновь вынуждена импортировать электроэнергию из пяти стран

Украина вновь вынуждена в текущие сутки импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает министерство энергетики страны. | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T11:45+0300

2024-09-20T11:45+0300

2024-09-20T11:45+0300

энергетика

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Украина вновь вынуждена в текущие сутки импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает министерство энергетики страны. Минэнерго Украины в течение текущей недели ежедневно сообщало, что осуществляет импорт электроэнергии из тех же стран. "Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1532 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.

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украина, энергетика рф