https://1prime.ru/20240920/energetika-851684147.html
Украина вновь вынуждена импортировать электроэнергию из пяти стран
Украина вновь вынуждена импортировать электроэнергию из пяти стран - 20.09.2024, ПРАЙМ
Украина вновь вынуждена импортировать электроэнергию из пяти стран
Украина вновь вынуждена в текущие сутки импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает министерство энергетики страны. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T11:45+0300
2024-09-20T11:45+0300
2024-09-20T11:45+0300
энергетика
украина
энергетика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Украина вновь вынуждена в текущие сутки импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает министерство энергетики страны. Минэнерго Украины в течение текущей недели ежедневно сообщало, что осуществляет импорт электроэнергии из тех же стран. "Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1532 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, энергетика рф
Энергетика, УКРАИНА, энергетика РФ
Украина вновь вынуждена импортировать электроэнергию из пяти стран
Минэнерго: Украина вновь вынуждена импортировать электроэнергию из пяти стран
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Украина вновь вынуждена в текущие сутки импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает министерство энергетики страны.
Минэнерго Украины в течение текущей недели ежедневно сообщало, что осуществляет импорт электроэнергии из тех же стран.
"Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1532 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.