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ФАС согласовала сделку по объединению Wildberries и Russ

ФАС согласовала сделку по объединению Wildberries и Russ - 20.09.2024, ПРАЙМ

ФАС согласовала сделку по объединению Wildberries и Russ

Wildberries и Russ в рамках слияния получили последнее регуляторное одобрение - согласование от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ сделки по передаче... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T16:21+0300

2024-09-20T16:21+0300

2024-09-20T16:29+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Wildberries и Russ в рамках слияния получили последнее регуляторное одобрение - согласование от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ сделки по передаче компаний группы Russ в ООО "РВБ", сообщила пресс-служба объединенной компании. "Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО "РВБ" (юридическое лицо Объединенной компании Wildberries и Russ), одобрив передачу ООО "Стинн" долей ГК Russ в Объединенную компанию. Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены. В рамках передачи долей ООО "РВБ" станет владельцем юридических лиц Группы Russ", - сказано в сообщении. Уточняется, что география стратегического проекта охватит территорию Российской Федерации, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая - это больше 5,8 миллиарда человек. В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

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россия, фас рф, wildberries