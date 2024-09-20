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СМИ раскрыли объем нового пакета американской помощи Украине

СМИ раскрыли объем нового пакета американской помощи Украине - 20.09.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли объем нового пакета американской помощи Украине

Соединенные Штаты на следующей недели могут выделить Украине пакет помощи свыше $350 млн. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на двух чиновников... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T22:58+0300

2024-09-20T22:58+0300

2024-09-20T23:14+0300

экономика

сша

помощь украине

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты на следующей недели могут выделить Украине пакет помощи свыше $350 млн. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на двух чиновников США.Как передали агентству американские источники, "США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов, ломая многомесячную тенденцию к уменьшению пакетов помощи Киеву для его военных операций".При этом сообщается, что в пакет помощи будут включены патрульные катера, снаряды для РСЗО HIMARS, 155- и 105-мме боеприпасы для артиллерии, запчасти и т.д. Reuters предупреждает, что номенклатура пакета помощи и его объем могут измениться в ближайшие дни перед тем, как соответствующий документ подпишет президент Соединенных Штатов Джо Байден.

https://1prime.ru/20240913/voennaya-pomosch-ukraine-851543219.html

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сша, помощь украине