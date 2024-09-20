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СМИ раскрыли объем нового пакета американской помощи Украине
СМИ раскрыли объем нового пакета американской помощи Украине - 20.09.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли объем нового пакета американской помощи Украине
Соединенные Штаты на следующей недели могут выделить Украине пакет помощи свыше $350 млн. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на двух чиновников... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T22:58+0300
2024-09-20T22:58+0300
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экономика
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты на следующей недели могут выделить Украине пакет помощи свыше $350 млн. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на двух чиновников США.Как передали агентству американские источники, "США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов, ломая многомесячную тенденцию к уменьшению пакетов помощи Киеву для его военных операций".При этом сообщается, что в пакет помощи будут включены патрульные катера, снаряды для РСЗО HIMARS, 155- и 105-мме боеприпасы для артиллерии, запчасти и т.д. Reuters предупреждает, что номенклатура пакета помощи и его объем могут измениться в ближайшие дни перед тем, как соответствующий документ подпишет президент Соединенных Штатов Джо Байден.
https://1prime.ru/20240913/voennaya-pomosch-ukraine-851543219.html
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сша, помощь украине
Экономика, США, помощь Украине
СМИ раскрыли объем нового пакета американской помощи Украине
Reuters: США на следующей неделе могут выделить Киеву помощь свыше $350 млн
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты на следующей недели могут выделить Украине пакет помощи свыше $350 млн. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на двух чиновников США.
Как передали агентству американские источники, "США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов, ломая многомесячную тенденцию к уменьшению пакетов помощи Киеву для его военных операций".
При этом сообщается, что в пакет помощи будут включены патрульные катера, снаряды для РСЗО HIMARS, 155- и 105-мме боеприпасы для артиллерии, запчасти и т.д.
В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины
Reuters предупреждает, что номенклатура пакета помощи и его объем могут измениться в ближайшие дни перед тем, как соответствующий документ подпишет президент Соединенных Штатов Джо Байден.