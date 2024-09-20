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ФРС значительно снизила ставки: что будет с рублем

ФРС значительно снизила ставки: что будет с рублем - 20.09.2024, ПРАЙМ

ФРС значительно снизила ставки: что будет с рублем

ФРС США неожиданно для консенсуса аналитиков снизила процентные ставки 18 сентября на 0,5 процентных пункта вместо ожидаемых 0,25. Некоторые глобальные... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T06:06+0300

2024-09-20T06:06+0300

2024-09-20T06:06+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. ФРС США неожиданно для консенсуса аналитиков снизила процентные ставки 18 сентября на 0,5 процентных пункта вместо ожидаемых 0,25. Некоторые глобальные инвестбанки ранее предупреждали, что понижение процентных ставок 18 сентября сразу на 0,5 пункта может быть сигналом о том, что в экономике США есть проблемы, и ФРС вынуждена принимать чрезвычайные меры по её поддержке.Мировые резервные валюты отреагировали неоднозначно на решение ФРС по ставкам и заявление Джерома Пауэлла. Если евро и юань немного понизились к доллару, то британский фунт и японская иена, наоборот, повысились, хотя не слишком сильно.Тем не менее, в сопроводительном комментарии ФРС говорилось о достигнутом прогрессе в снижении инфляции и отсутствии серьёзных проблем в американской экономике. При этом возросли риски, как отмечалось в комментарии, ухудшения ситуации на рынке труда, что в итоге сделало возможным снижение процентных ставок сразу на 0,5 процентного пункта.Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции 18 сентября также заявил о том, что "сегодняшнее решение по процентным ставкам не является и не должно являться прогнозом новых темпов снижения ставок", не исключив тем самым понижения ставок на последующих заседаниях не более, чем на 0,25 пп, видимо, чтобы не нервировать фондовый рынок США и доллар.Напоминаем, что Банк России на заседании, состоявшемся 13 сентября, повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, установив её на уровне 19%. Российский регулятор подчеркнул, что инфляция по-прежнему находится на высоком уровне — в августе она составила 9,1% в годовом выражении.Для возвращения инфляции к целевым показателям в диапазоне 4-4,5% может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок.Однако это не привело к заметной поддержке рубля, так как национальная валюта продолжает испытывать давление из-за ухудшения внешнеторгового баланса. В июле профицит внешней торговли составил 8,7 млрд долларов, что оказалось ниже прогноза в 10 млрд, несмотря на то, что стоимость нефти марки Urals в этот период превышала 75 долларов за баррель. Негативные тенденции на мировом рынке энергоресурсов создают дополнительные риски для ослабления курса рубля.ПРОГНОЗЫФондовый рынок США может немного снизиться после решения ФРС, а вот доллар по отношению к рублю фундаментально нацелен на 94 руб., не исключено его укрепление российской валюты до 89-90 руб в пик налогового периода.Европейская валюта торгуется выше психологического уровня в 100 рублей и нацелена на достижение отметок 103-104 рублей за евро.Пара евро/доллар США удерживается в диапазоне 1,1000-1,1200, приближаясь к верхней границе.

сша

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2024

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, сша, фрс, рубль, ключевая ставка фрс сша