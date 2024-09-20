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Глупые устройства: когда смартфон в кармане рванет, как пейджер в Ливане - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Глупые устройства: когда смартфон в кармане рванет, как пейджер в Ливане
Глупые устройства: когда смартфон в кармане рванет, как пейджер в Ливане - 20.09.2024, ПРАЙМ
Глупые устройства: когда смартфон в кармане рванет, как пейджер в Ливане
На этой неделе в разных частях Ливана произошли взрывы пейджеров и портативных раций, принадлежащих участникам организации "Хезболла". По данным CNN, это была... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T04:04+0300
2024-09-20T04:04+0300
гаджеты
ливан
смартфоны
взрыв
защита смартфона
статья
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ, Роман Серов. На этой неделе в разных частях Ливана произошли взрывы пейджеров и портативных раций, принадлежащих участникам организации "Хезболла". По данным CNN, это была совместная операция израильской разведки и армии. Как удалось взорвать устройство и не грозит ли это рядовым пользователям смартфоном, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРезультатом операции израильских военных и разведчиков стали травмы и ранения почти у трех тысяч человек, десятки человек погибли. Кто и как организовал все это и откуда прибыли "заряженные" устройства, пока точно не ясно.По данным NYT и Reuters, производитель взорвавшихся пейджеров — тайваньская компания Gold Apollo. В свою очередь, там сообщили, устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать бренд компании. Как пишет Bloomberg, след ведет к небольшому венгерскому предприятию BAC, которое изготавливало их по коммерческому соглашению с Gold Apollo.Но официально их связь не подтверждается. По данным источников Reuters, пейджеры были завезены в Ливан в начале года. Очевидно одно – план прорабатывался в течение многих месяцев.Поскольку вопросов в этой ситуации больше, чем ответов, политологи гадают, чем все это обернется для Ближнего Востока и как может отомстить "Хезболла", обычных россиян заботит другое - может ли в повседневной жизни опасность взрыва гаджетов угрожать каждому из нас?Если рассуждать теоретически, то скорее можно говорить о том, что такая ситуация маловероятна, полагает преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов. Для того, чтобы произошел взрыв, внутри электронного устройства должно находиться какое-то взрывчатое вещество.По словам эксперта, удаленным способом поместить его в гаджет невозможно. Определенную опасность представляют собой литий-ионные аккумуляторы в электронных устройствах, при перегреве которых может произойти возгорание гаджета."Однако вероятность такого возгорания гораздо ниже, чем когда мы ставим устройство на зарядку", - объясняет Шутов. Защита аккумулятора при перегреве просто прекратит его эксплуатацию и телефон, скорее всего, выключится. Удаленно можно взломать гаджет и спровоцировать его перегрев, но не взрыв.Кроме того, как подчеркивает эксперт, в нашей стране все электронные устройства проходят строгую проверку качества, что подтверждается выдачей необходимых документов и сертификатов.Кого взломать проще, а с кем лучше не связыватьсяНебольшие электронные устройства условно делятся на две группы: высокопроизводительные и низкопроизводительные.К первым относят смартфоны, планшеты, портативные компьютеры и другую подобную технику, ко вторым IoT девайсы. Термин IoT - это общепринятая аббревиатура для так называемого "Интернета Вещей" - примитивных гаджетов с выходом в глобальную паутину.Под эту категорию чаще всего подпадает, например, встраиваемая бытовая техника или девайсы, выполняющие очень ограниченные задачи вроде электронных ценников в супермаркетах."К сожалению, уровень защищённости IoT устройств очень низкий и мы всё чаще слышим об их компрометации", - рассказывает директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Ограниченный вычислительный ресурс не даёт большого пространства для манёвра, из-за чего все традиционные программно-аппаратные методы защиты мало применимы.Над этой проблемой работают специалисты по кибербезопасности по всему миру. Тем не менее, пока взломать бирку в магазине или очень примитивный гаджет наподобие пейджера не представляется большой проблемой, считает Мясоедов. Однако смысл такого взлома, по его словам, ограничен.Подобные диверсии проводятся в рамках нечистой конкурентной борьбы, привлечения внимание к той или иной хакерской группировке или и вовсе из хулиганских побуждений.В редких случаях злонамеренные действия хакеров могут приводить к перегреву девайсов, в единичных случаях даже к возгоранию.Даже самые примитивные процессоры и компоненты обычно превосходят потребности базовой электроники, поэтому они работают что называется "с запасом".При проектировании устройств, на высокую нагрузку никто не рассчитывает, системы охлаждения, как и предохранители в IoT аппаратуру не устанавливают.В их отсутствие температура процессора или батареи может повышаться до критических значений. Нагрузить эти компоненты возможно, отправляя в их сторону однотипные команды или давая им сложные вычислительные задачи, что потенциально могут сделать злоумышленники."Но даже в этих случаях ни о каких взрывах речи идти не может. Для детонации требуется специальное вещество. Ничего подобного в современной электронике не используется. Поэтому мы можем быть спокойны, даже став целью хакеров, в наших карманах ничего не взорвётся", - успокаивает Мясоедов.Случай на Ближнем Востоке "однозначно свидетельствует о том, что пейджеры и рации заранее были напичканы взрывчаткой”, заключил он.
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Роман Серов
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5
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гаджеты, ливан, смартфоны, взрыв, защита смартфона
гаджеты, ЛИВАН, смартфоны, взрыв, защита смартфона, Статья
04:04 20.09.2024
 
Глупые устройства: когда смартфон в кармане рванет, как пейджер в Ливане

Эксперт Шутов: удаленно можно спровоцировать перегрев гаджета, но не взрыв

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 14 в России
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© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Роман Серов
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ, Роман Серов. На этой неделе в разных частях Ливана произошли взрывы пейджеров и портативных раций, принадлежащих участникам организации "Хезболла". По данным CNN, это была совместная операция израильской разведки и армии. Как удалось взорвать устройство и не грозит ли это рядовым пользователям смартфоном, читайте в материале "Прайм".
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Результатом операции израильских военных и разведчиков стали травмы и ранения почти у трех тысяч человек, десятки человек погибли. Кто и как организовал все это и откуда прибыли "заряженные" устройства, пока точно не ясно.
По данным NYT и Reuters, производитель взорвавшихся пейджеров — тайваньская компания Gold Apollo. В свою очередь, там сообщили, устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать бренд компании. Как пишет Bloomberg, след ведет к небольшому венгерскому предприятию BAC, которое изготавливало их по коммерческому соглашению с Gold Apollo.Но официально их связь не подтверждается. По данным источников Reuters, пейджеры были завезены в Ливан в начале года. Очевидно одно – план прорабатывался в течение многих месяцев.
Поскольку вопросов в этой ситуации больше, чем ответов, политологи гадают, чем все это обернется для Ближнего Востока и как может отомстить "Хезболла", обычных россиян заботит другое - может ли в повседневной жизни опасность взрыва гаджетов угрожать каждому из нас?
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
Вы удивитесь. Куда ведут следы от взрывов пейджеров в Ливане
Вчера, 11:49
Если рассуждать теоретически, то скорее можно говорить о том, что такая ситуация маловероятна, полагает преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов. Для того, чтобы произошел взрыв, внутри электронного устройства должно находиться какое-то взрывчатое вещество.
По словам эксперта, удаленным способом поместить его в гаджет невозможно. Определенную опасность представляют собой литий-ионные аккумуляторы в электронных устройствах, при перегреве которых может произойти возгорание гаджета.
"Однако вероятность такого возгорания гораздо ниже, чем когда мы ставим устройство на зарядку", - объясняет Шутов. Защита аккумулятора при перегреве просто прекратит его эксплуатацию и телефон, скорее всего, выключится. Удаленно можно взломать гаджет и спровоцировать его перегрев, но не взрыв.
Кроме того, как подчеркивает эксперт, в нашей стране все электронные устройства проходят строгую проверку качества, что подтверждается выдачей необходимых документов и сертификатов.

Кого взломать проще, а с кем лучше не связываться

Небольшие электронные устройства условно делятся на две группы: высокопроизводительные и низкопроизводительные.
К первым относят смартфоны, планшеты, портативные компьютеры и другую подобную технику, ко вторым IoT девайсы. Термин IoT - это общепринятая аббревиатура для так называемого "Интернета Вещей" - примитивных гаджетов с выходом в глобальную паутину.
Под эту категорию чаще всего подпадает, например, встраиваемая бытовая техника или девайсы, выполняющие очень ограниченные задачи вроде электронных ценников в супермаркетах.
"К сожалению, уровень защищённости IoT устройств очень низкий и мы всё чаще слышим об их компрометации", - рассказывает директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Ограниченный вычислительный ресурс не даёт большого пространства для манёвра, из-за чего все традиционные программно-аппаратные методы защиты мало применимы.
Над этой проблемой работают специалисты по кибербезопасности по всему миру. Тем не менее, пока взломать бирку в магазине или очень примитивный гаджет наподобие пейджера не представляется большой проблемой, считает Мясоедов. Однако смысл такого взлома, по его словам, ограничен.
Подобные диверсии проводятся в рамках нечистой конкурентной борьбы, привлечения внимание к той или иной хакерской группировке или и вовсе из хулиганских побуждений.
В редких случаях злонамеренные действия хакеров могут приводить к перегреву девайсов, в единичных случаях даже к возгоранию.
Даже самые примитивные процессоры и компоненты обычно превосходят потребности базовой электроники, поэтому они работают что называется "с запасом".
При проектировании устройств, на высокую нагрузку никто не рассчитывает, системы охлаждения, как и предохранители в IoT аппаратуру не устанавливают.
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Венгерская фирма заявила, что не производила пейджеры для Ливана
18 сентября, 15:51
В их отсутствие температура процессора или батареи может повышаться до критических значений. Нагрузить эти компоненты возможно, отправляя в их сторону однотипные команды или давая им сложные вычислительные задачи, что потенциально могут сделать злоумышленники.
"Но даже в этих случаях ни о каких взрывах речи идти не может. Для детонации требуется специальное вещество. Ничего подобного в современной электронике не используется. Поэтому мы можем быть спокойны, даже став целью хакеров, в наших карманах ничего не взорвётся", - успокаивает Мясоедов.
Случай на Ближнем Востоке "однозначно свидетельствует о том, что пейджеры и рации заранее были напичканы взрывчаткой”, заключил он.
 
СтатьягаджетыЛИВАНсмартфонывзрывзащита смартфона
 
 
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