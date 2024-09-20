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Глупые устройства: когда смартфон в кармане рванет, как пейджер в Ливане

Глупые устройства: когда смартфон в кармане рванет, как пейджер в Ливане - 20.09.2024, ПРАЙМ

Глупые устройства: когда смартфон в кармане рванет, как пейджер в Ливане

На этой неделе в разных частях Ливана произошли взрывы пейджеров и портативных раций, принадлежащих участникам организации "Хезболла". По данным CNN, это была... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T04:04+0300

2024-09-20T04:04+0300

2024-09-20T04:04+0300

гаджеты

ливан

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взрыв

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статья

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ, Роман Серов. На этой неделе в разных частях Ливана произошли взрывы пейджеров и портативных раций, принадлежащих участникам организации "Хезболла". По данным CNN, это была совместная операция израильской разведки и армии. Как удалось взорвать устройство и не грозит ли это рядовым пользователям смартфоном, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРезультатом операции израильских военных и разведчиков стали травмы и ранения почти у трех тысяч человек, десятки человек погибли. Кто и как организовал все это и откуда прибыли "заряженные" устройства, пока точно не ясно.По данным NYT и Reuters, производитель взорвавшихся пейджеров — тайваньская компания Gold Apollo. В свою очередь, там сообщили, устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать бренд компании. Как пишет Bloomberg, след ведет к небольшому венгерскому предприятию BAC, которое изготавливало их по коммерческому соглашению с Gold Apollo.Но официально их связь не подтверждается. По данным источников Reuters, пейджеры были завезены в Ливан в начале года. Очевидно одно – план прорабатывался в течение многих месяцев.Поскольку вопросов в этой ситуации больше, чем ответов, политологи гадают, чем все это обернется для Ближнего Востока и как может отомстить "Хезболла", обычных россиян заботит другое - может ли в повседневной жизни опасность взрыва гаджетов угрожать каждому из нас?Если рассуждать теоретически, то скорее можно говорить о том, что такая ситуация маловероятна, полагает преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов. Для того, чтобы произошел взрыв, внутри электронного устройства должно находиться какое-то взрывчатое вещество.По словам эксперта, удаленным способом поместить его в гаджет невозможно. Определенную опасность представляют собой литий-ионные аккумуляторы в электронных устройствах, при перегреве которых может произойти возгорание гаджета."Однако вероятность такого возгорания гораздо ниже, чем когда мы ставим устройство на зарядку", - объясняет Шутов. Защита аккумулятора при перегреве просто прекратит его эксплуатацию и телефон, скорее всего, выключится. Удаленно можно взломать гаджет и спровоцировать его перегрев, но не взрыв.Кроме того, как подчеркивает эксперт, в нашей стране все электронные устройства проходят строгую проверку качества, что подтверждается выдачей необходимых документов и сертификатов.Кого взломать проще, а с кем лучше не связыватьсяНебольшие электронные устройства условно делятся на две группы: высокопроизводительные и низкопроизводительные.К первым относят смартфоны, планшеты, портативные компьютеры и другую подобную технику, ко вторым IoT девайсы. Термин IoT - это общепринятая аббревиатура для так называемого "Интернета Вещей" - примитивных гаджетов с выходом в глобальную паутину.Под эту категорию чаще всего подпадает, например, встраиваемая бытовая техника или девайсы, выполняющие очень ограниченные задачи вроде электронных ценников в супермаркетах."К сожалению, уровень защищённости IoT устройств очень низкий и мы всё чаще слышим об их компрометации", - рассказывает директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Ограниченный вычислительный ресурс не даёт большого пространства для манёвра, из-за чего все традиционные программно-аппаратные методы защиты мало применимы.Над этой проблемой работают специалисты по кибербезопасности по всему миру. Тем не менее, пока взломать бирку в магазине или очень примитивный гаджет наподобие пейджера не представляется большой проблемой, считает Мясоедов. Однако смысл такого взлома, по его словам, ограничен.Подобные диверсии проводятся в рамках нечистой конкурентной борьбы, привлечения внимание к той или иной хакерской группировке или и вовсе из хулиганских побуждений.В редких случаях злонамеренные действия хакеров могут приводить к перегреву девайсов, в единичных случаях даже к возгоранию.Даже самые примитивные процессоры и компоненты обычно превосходят потребности базовой электроники, поэтому они работают что называется "с запасом".При проектировании устройств, на высокую нагрузку никто не рассчитывает, системы охлаждения, как и предохранители в IoT аппаратуру не устанавливают.В их отсутствие температура процессора или батареи может повышаться до критических значений. Нагрузить эти компоненты возможно, отправляя в их сторону однотипные команды или давая им сложные вычислительные задачи, что потенциально могут сделать злоумышленники."Но даже в этих случаях ни о каких взрывах речи идти не может. Для детонации требуется специальное вещество. Ничего подобного в современной электронике не используется. Поэтому мы можем быть спокойны, даже став целью хакеров, в наших карманах ничего не взорвётся", - успокаивает Мясоедов.Случай на Ближнем Востоке "однозначно свидетельствует о том, что пейджеры и рации заранее были напичканы взрывчаткой”, заключил он.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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гаджеты, ливан, смартфоны, взрыв, защита смартфона