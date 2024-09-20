https://1prime.ru/20240920/gaz-851681709.html

Не позволят закрутить вентиль: Европа вновь пошла на попятную из-за газа

Не позволят закрутить вентиль: Европа вновь пошла на попятную из-за газа - 20.09.2024, ПРАЙМ

Не позволят закрутить вентиль: Европа вновь пошла на попятную из-за газа

Контракт на транзит газа через Украину истекает в конце года, и Киев не собирается его продлевать. В схемах, которые Запад собирается применять, чтобы получить... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T09:24+0300

2024-09-20T09:24+0300

2024-09-20T09:24+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Контракт на транзит газа через Украину истекает в конце года, и Киев не собирается его продлевать. В схемах, которые Запад собирается применять, чтобы получить российское топливо, разбиралось агентство РИА Новости.Согласно автору материала, завершение контракта с "Газпромом" вызывает обеспокоенность ЕС, так как украинский газопровод обеспечивает пять процентов всего импорта газа в Европу. Европейские страны, такие как Австрия и Словакия, особенно сильно пострадают от отсутствия украинского транзита.Тем не менее, Киеву предложили вариант покупать газ у Азербайджана и прокачивать его через украинскую инфраструктуру, но такой сценарий маловероятен в нынешней политической ситуации."Аренда трубопровода другими экспортерами, к примеру — азербайджанской SOCAR, в сложившейся внешнеполитической конъюнктуре невозможна. Для этого от Брюсселя требуются серьезные дипломатические уступки, на которые там не пойдут", — рассказал изданию Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Азербайджанский газ уже поступает в ЕС по трубопроводам TANAP и TAP в количестве 16 и 10 миллиардов кубометров соответственно. ЕС уже закупил у Баку около 12 миллиардов кубометров газа в прошлом году, а SOCAR планирует удвоить экспорт к 2027 году.Украинская инфраструктура может быть использована для покупки российского газа западными газовыми операторами за пределами ЕС. Эта схема уже была применена в случае с нефтью, когда нефтепровод "Дружба" был заблокирован Киевом, но в итоге был найден компромиссный вариант с переносом точки сдачи-приемки на белорусско-украинскую границу.Венгрия, Чехия, Австрия и Словакия зависят от украинского транзита, поэтому Брюссель, вероятно, найдет способ уговорить Киев сменить свое решение и поддержать этот транзит, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240918/gaz-851643968.html

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