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Не позволят закрутить вентиль: Европа вновь пошла на попятную из-за газа - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Не позволят закрутить вентиль: Европа вновь пошла на попятную из-за газа
Не позволят закрутить вентиль: Европа вновь пошла на попятную из-за газа - 20.09.2024, ПРАЙМ
Не позволят закрутить вентиль: Европа вновь пошла на попятную из-за газа
Контракт на транзит газа через Украину истекает в конце года, и Киев не собирается его продлевать. В схемах, которые Запад собирается применять, чтобы получить... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T09:24+0300
2024-09-20T09:24+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Контракт на транзит газа через Украину истекает в конце года, и Киев не собирается его продлевать. В схемах, которые Запад собирается применять, чтобы получить российское топливо, разбиралось агентство РИА Новости.Согласно автору материала, завершение контракта с "Газпромом" вызывает обеспокоенность ЕС, так как украинский газопровод обеспечивает пять процентов всего импорта газа в Европу. Европейские страны, такие как Австрия и Словакия, особенно сильно пострадают от отсутствия украинского транзита.Тем не менее, Киеву предложили вариант покупать газ у Азербайджана и прокачивать его через украинскую инфраструктуру, но такой сценарий маловероятен в нынешней политической ситуации."Аренда трубопровода другими экспортерами, к примеру — азербайджанской SOCAR, в сложившейся внешнеполитической конъюнктуре невозможна. Для этого от Брюсселя требуются серьезные дипломатические уступки, на которые там не пойдут", — рассказал изданию Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Азербайджанский газ уже поступает в ЕС по трубопроводам TANAP и TAP в количестве 16 и 10 миллиардов кубометров соответственно. ЕС уже закупил у Баку около 12 миллиардов кубометров газа в прошлом году, а SOCAR планирует удвоить экспорт к 2027 году.Украинская инфраструктура может быть использована для покупки российского газа западными газовыми операторами за пределами ЕС. Эта схема уже была применена в случае с нефтью, когда нефтепровод "Дружба" был заблокирован Киевом, но в итоге был найден компромиссный вариант с переносом точки сдачи-приемки на белорусско-украинскую границу.Венгрия, Чехия, Австрия и Словакия зависят от украинского транзита, поэтому Брюссель, вероятно, найдет способ уговорить Киев сменить свое решение и поддержать этот транзит, заключили в издании.
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россия, ес, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, Газ
09:24 20.09.2024
 
Не позволят закрутить вентиль: Европа вновь пошла на попятную из-за газа

РИА Новости: Европа спешно ищет варианты сохранения транзита газа через Украину

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Контракт на транзит газа через Украину истекает в конце года, и Киев не собирается его продлевать. В схемах, которые Запад собирается применять, чтобы получить российское топливо, разбиралось агентство РИА Новости.
Согласно автору материала, завершение контракта с "Газпромом" вызывает обеспокоенность ЕС, так как украинский газопровод обеспечивает пять процентов всего импорта газа в Европу. Европейские страны, такие как Австрия и Словакия, особенно сильно пострадают от отсутствия украинского транзита.
Тем не менее, Киеву предложили вариант покупать газ у Азербайджана и прокачивать его через украинскую инфраструктуру, но такой сценарий маловероятен в нынешней политической ситуации.
"Аренда трубопровода другими экспортерами, к примеру — азербайджанской SOCAR, в сложившейся внешнеполитической конъюнктуре невозможна. Для этого от Брюсселя требуются серьезные дипломатические уступки, на которые там не пойдут", — рассказал изданию Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.
Азербайджанский газ уже поступает в ЕС по трубопроводам TANAP и TAP в количестве 16 и 10 миллиардов кубометров соответственно. ЕС уже закупил у Баку около 12 миллиардов кубометров газа в прошлом году, а SOCAR планирует удвоить экспорт к 2027 году.
Украинская инфраструктура может быть использована для покупки российского газа западными газовыми операторами за пределами ЕС. Эта схема уже была применена в случае с нефтью, когда нефтепровод "Дружба" был заблокирован Киевом, но в итоге был найден компромиссный вариант с переносом точки сдачи-приемки на белорусско-украинскую границу.
Венгрия, Чехия, Австрия и Словакия зависят от украинского транзита, поэтому Брюссель, вероятно, найдет способ уговорить Киев сменить свое решение и поддержать этот транзит, заключили в издании.
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
ЕС сократил объем импорта трубопроводного газа
18 сентября, 12:27
 
ЭнергетикаРОССИЯЕСГаз
 
 
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