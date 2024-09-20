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"Газпром" договорился с КНР о выводе "Силы Сибири" на проектную мощность - 20.09.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" договорился с КНР о выводе "Силы Сибири" на проектную мощность
"Газпром" договорился с КНР о выводе "Силы Сибири" на проектную мощность - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Газпром" договорился с КНР о выводе "Силы Сибири" на проектную мощность
"Газпром" и CNPC договорились о досрочном выводе поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный уровень, газопровод будет выведен на проектную мощность... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T16:07+0300
2024-09-20T16:22+0300
энергетика
россия
китай
газпром
сила сибири
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. "Газпром" и CNPC договорились о досрочном выводе поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный уровень, газопровод будет выведен на проектную мощность раньше планов - с декабря 2024 года, сообщила российская компания.Ранее в пятницу в Пекине состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна."Газпром" и CNPC договорились о досрочном выводе суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный контрактный уровень", - говорится в сообщении.Кроме того, на встрече было подписано дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту. "В соответствии с запросом китайских партнеров стороны согласовали дополнительные поставки в декабре 2024 года. Таким образом, будет обеспечен досрочный вывод суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года)", - добавляет компания.
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россия, китай, газпром, сила сибири
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Газпром, Сила Сибири
16:07 20.09.2024 (обновлено: 16:22 20.09.2024)
 
"Газпром" договорился с КНР о выводе "Силы Сибири" на проектную мощность

"Газпром" договорился с КНР о досрочном выводе "Силы Сибири" на проектную мощность

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. "Газпром" и CNPC договорились о досрочном выводе поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный уровень, газопровод будет выведен на проектную мощность раньше планов - с декабря 2024 года, сообщила российская компания.
Ранее в пятницу в Пекине состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна.
"Газпром" и CNPC договорились о досрочном выводе суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный контрактный уровень", - говорится в сообщении.
Кроме того, на встрече было подписано дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту. "В соответствии с запросом китайских партнеров стороны согласовали дополнительные поставки в декабре 2024 года. Таким образом, будет обеспечен досрочный вывод суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года)", - добавляет компания.
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙГазпромСила Сибири
 
 
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