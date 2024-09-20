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Цены на газ в Европе выросли на 5% - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе выросли на 5%
Цены на газ в Европе выросли на 5% - 20.09.2024, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе выросли на 5%
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы поднялись на 5% – до 399 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T19:45+0300
2024-09-20T19:58+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы поднялись на 5% – до 399 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 396,6 доллара (+4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в пятницу составил 390,6 доллара (+2,4%), ценовой максимум – 404,4 доллара (+6,1%). Последние фьючерсы торговались по 399,3 доллара (+4,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 381,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума – 450 долларов.
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европа, газ, цены
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены
19:45 20.09.2024 (обновлено: 19:58 20.09.2024)
 
Цены на газ в Европе выросли на 5%

ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли на 5% - до $399 за тыс кубометров

© fotolia.com / Roman SigaevПоставки газа в Европу
Поставки газа в Европу - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© fotolia.com / Roman Sigaev
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы поднялись на 5% – до 399 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 396,6 доллара (+4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в пятницу составил 390,6 доллара (+2,4%), ценовой максимум – 404,4 доллара (+6,1%). Последние фьючерсы торговались по 399,3 доллара (+4,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 381,3 доллара за тысячу кубометров.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
Не позволят закрутить вентиль: Европа вновь пошла на попятную из-за газа
09:24
Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума – 450 долларов.
 
ЭкономикаЕВРОПАГазцены
 
 
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