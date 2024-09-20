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Граждане Гвинеи будут работать на предприятиях "Русала"

Граждане Гвинеи будут работать на предприятиях "Русала" - 20.09.2024, ПРАЙМ

Граждане Гвинеи будут работать на предприятиях "Русала"

Более ста граждан Гвинеи распределены на работу на предприятия "Русала" в этой стране после получения высшего образования в РФ, сообщил изданию Africaguinee... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T22:08+0300

2024-09-20T22:08+0300

2024-09-20T22:09+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Более ста граждан Гвинеи распределены на работу на предприятия "Русала" в этой стране после получения высшего образования в РФ, сообщил изданию Africaguinee гендиректор "Компании бокситов Киндиа", входящей в структуру "Русала", Петр Гаевский. "Группа из 101 студента (стипендиальной – ред.) программы "Стипендия Русала" 2018 года с успехом завершили учебу и вернулись в страну в августе. Эти выпускники были направлены на предприятия "Русала" в Конакри, Киндиа, Фрия и Боке", - приводит портал слова Гаевского. Он подчеркнул, что его компания участвует в социальном развитии Гвинеи, в том числе в улучшении систем здравоохранения и образования страны. По данным Алюминиевой ассоциации РФ, на Гвинею приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи бокситов. Их выработка с 2015 по 2020 год выросла более чем в 4 раза. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая - крупнейшего в мире производителя алюминия - составляет 50%, "Русала" - крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая - 45%.

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гвинея, русал, работа