Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Граждане Гвинеи будут работать на предприятиях "Русала" - 20.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240920/gvineytsy-851695258.html
Граждане Гвинеи будут работать на предприятиях "Русала"
Граждане Гвинеи будут работать на предприятиях "Русала" - 20.09.2024, ПРАЙМ
Граждане Гвинеи будут работать на предприятиях "Русала"
Более ста граждан Гвинеи распределены на работу на предприятия "Русала" в этой стране после получения высшего образования в РФ, сообщил изданию Africaguinee... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T22:08+0300
2024-09-20T22:09+0300
экономика
гвинея
русал
работа
https://cdnn.1prime.ru/img/83757/77/837577739_0:277:3149:2048_1920x0_80_0_0_23f6a2658d27779b87ab664cd81d8c07.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Более ста граждан Гвинеи распределены на работу на предприятия "Русала" в этой стране после получения высшего образования в РФ, сообщил изданию Africaguinee гендиректор "Компании бокситов Киндиа", входящей в структуру "Русала", Петр Гаевский. "Группа из 101 студента (стипендиальной – ред.) программы "Стипендия Русала" 2018 года с успехом завершили учебу и вернулись в страну в августе. Эти выпускники были направлены на предприятия "Русала" в Конакри, Киндиа, Фрия и Боке", - приводит портал слова Гаевского. Он подчеркнул, что его компания участвует в социальном развитии Гвинеи, в том числе в улучшении систем здравоохранения и образования страны. По данным Алюминиевой ассоциации РФ, на Гвинею приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи бокситов. Их выработка с 2015 по 2020 год выросла более чем в 4 раза. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая - крупнейшего в мире производителя алюминия - составляет 50%, "Русала" - крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая - 45%.
https://1prime.ru/20240829/pribyl-851192969.html
гвинея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83757/77/837577739_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_d95480daf02f88d3c33d69e12d2775ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гвинея, русал, работа
Экономика, Гвинея, Русал, работа
22:08 20.09.2024 (обновлено: 22:09 20.09.2024)
 
Граждане Гвинеи будут работать на предприятиях "Русала"

Граждане Гвинеи будут работать на заводах "Русала", получив образование в России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКрасноярский алюминиевый завод компании "Русал"
Красноярский алюминиевый завод компании Русал - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Более ста граждан Гвинеи распределены на работу на предприятия "Русала" в этой стране после получения высшего образования в РФ, сообщил изданию Africaguinee гендиректор "Компании бокситов Киндиа", входящей в структуру "Русала", Петр Гаевский.
"Группа из 101 студента (стипендиальной – ред.) программы "Стипендия Русала" 2018 года с успехом завершили учебу и вернулись в страну в августе. Эти выпускники были направлены на предприятия "Русала" в Конакри, Киндиа, Фрия и Боке", - приводит портал слова Гаевского.
Он подчеркнул, что его компания участвует в социальном развитии Гвинеи, в том числе в улучшении систем здравоохранения и образования страны.
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Чистая прибыль "Русала" в первом полугодии повысилась на 34,5%
29 августа, 09:11
По данным Алюминиевой ассоциации РФ, на Гвинею приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи бокситов. Их выработка с 2015 по 2020 год выросла более чем в 4 раза. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая - крупнейшего в мире производителя алюминия - составляет 50%, "Русала" - крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая - 45%.
 
ЭкономикаГвинеяРусалработа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала