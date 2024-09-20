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Банки не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства через СБП
Банки не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства через СБП - 20.09.2024, ПРАЙМ
Банки не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства через СБП
Российские банки с 1 ноября не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (платежи C2G) через систему быстрых платежей (СБП), говорится в... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T11:34+0300
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2024-09-20T11:34+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российские банки с 1 ноября не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (платежи C2G) через систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении Банка России. "Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее. Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов по таким платежам. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении. Сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение таких платежей, также отмечают в ЦБ. В настоящий момент в СБП уже реализована возможность проводить платежи в бюджет по начислениям, например, для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, напоминает регулятор. "В дальнейшем планируется расширить этот сервис, добавив опцию оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг", - говорится в сообщении. Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тысяч рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки, указывает ЦБ.
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россия, сбп
Банки не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства через СБП
ЦБ: банки не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства через СБП
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российские банки с 1 ноября не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (платежи C2G) через систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении Банка России.
"Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее. Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов по таким платежам. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.
Сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение таких платежей, также отмечают в ЦБ.
В настоящий момент в СБП уже реализована возможность проводить платежи в бюджет по начислениям, например, для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, напоминает регулятор. "В дальнейшем планируется расширить этот сервис, добавив опцию оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг", - говорится в сообщении.
Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тысяч рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки, указывает ЦБ.