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Банки не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства через СБП

Банки не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства через СБП - 20.09.2024, ПРАЙМ

Банки не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства через СБП

Российские банки с 1 ноября не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (платежи C2G) через систему быстрых платежей (СБП), говорится в... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T11:34+0300

2024-09-20T11:34+0300

2024-09-20T11:34+0300

экономика

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российские банки с 1 ноября не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (платежи C2G) через систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении Банка России. "Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее. Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов по таким платежам. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении. Сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение таких платежей, также отмечают в ЦБ. В настоящий момент в СБП уже реализована возможность проводить платежи в бюджет по начислениям, например, для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, напоминает регулятор. "В дальнейшем планируется расширить этот сервис, добавив опцию оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг", - говорится в сообщении. Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тысяч рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки, указывает ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбп