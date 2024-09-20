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В Красноярском крае расширен перечень мер поддержки для участников СВО

В Красноярском крае расширен перечень мер поддержки для участников СВО - 20.09.2024, ПРАЙМ

В Красноярском крае расширен перечень мер поддержки для участников СВО

В Красноярском крае расширят перечень мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Об этом сказано в сообщении Управления пресс-службы губернатора и... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T13:03+0300

2024-09-20T13:03+0300

2024-09-20T13:03+0300

красноярский край

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. В Красноярском крае расширят перечень мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Об этом сказано в сообщении Управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.В ходе прямой линии с жителями губернатор Михаил Котюков уделил особое внимание теме помощи участникам СВО и их семьям.Жители края интересовались мерами поддержки семьям в части оказания специализированной медико-санитарной помощи вне очереди, путевками в оздоровительные и загородные лагеря для детей, бесплатным питанием.Михаил Котюков сообщил, что сегодня подписал соответствующий указ, и теперь члены семей участников СВО имеют право на внеочередной прием у узкопрофильного специалиста и оперативное вмешательство.Также бойцы и их семьи смогут не только бесплатно посещать краевые учреждения спорта, но и записаться на групповые занятия, которые проводят инструкторы и тренеры.В ходе прямой линии Губернатор также отметил, что во время поездок по краю в каждом районе встречается с семьями ребят - родителями и женами, а в ходе общения зачастую появляются важные решения.Кроме того, принято решение в Свердловском районе Красноярска построить краевой центр адаптивного спорта, где смогут проходить программы реабилитации люди с особенностями здоровья и ветераны боевых действий.В ходе прямого эфира Михаил Котюков также поблагодарил всех, кто активно помогает бойцам, участвует в формировании гуманитарных грузов, плетут маскировочные сети - это жители края, главы территорий, предприятия, общественные организации, Общероссийский Народный фронт, региональные отделения партии "Единая Россия и Красного креста.

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