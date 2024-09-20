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Средний размер выдаваемого в России кредита достиг минимума за семь месяцев - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Средний размер выдаваемого в России кредита достиг минимума за семь месяцев
Средний размер выдаваемого в России кредита достиг минимума за семь месяцев - 20.09.2024, ПРАЙМ
Средний размер выдаваемого в России кредита достиг минимума за семь месяцев
Средний размер выдаваемого в России потребительского кредита в августе 2024 года достиг минимума за последние семь месяцев – 159 651 рубль, это также меньше на... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T05:40+0300
2024-09-20T05:41+0300
россия
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Средний размер выдаваемого в России потребительского кредита в августе 2024 года достиг минимума за последние семь месяцев – 159 651 рубль, это также меньше на 23% аналогичного показателя годом ранее, следует из данных БКИ "Скоринг Бюро", которые имеются в распоряжении РИА Новости. Средний размер выдаваемого в России кредита на покупку автомобиля в августе 2024 года составил чуть более 1,448 миллиона рублей, что на 1,15% меньше показателя июля и почти на 4% - в годовом выражении, также следует из данных. Что касается среднего чека по ипотеке, то в августе он превысил 4,095 миллиона рублей, что ниже июльского показателя на 8,1% и на 2,6% в годовом выражении, следует из данных БКИ. "Падение среднего чека по потребительским кредитам вызвано изменением лимитный политик кредиторов вследствие регуляторного давления. Кроме того, на этот показатель также оказывает влияние рост ключевой ставки, динамика которой вынуждает наиболее платежеспособных потребителей, способных претендовать на большие суммы кредитов, отказываться от получения кредитов, а получающие в настоящее время кредиты потребители могут позволить себе меньшую сумму кредита вследствие более низкого собственного номинального дохода", - прокомментировал генеральный директор БКИ "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин.
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россия
РОССИЯ
05:40 20.09.2024 (обновлено: 05:41 20.09.2024)
 
Средний размер выдаваемого в России кредита достиг минимума за семь месяцев

Средний размер выдаваемого в России потребкредита достиг минимума за 7 месяцев

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaКошелек, деньги
Кошелек, деньги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Средний размер выдаваемого в России потребительского кредита в августе 2024 года достиг минимума за последние семь месяцев – 159 651 рубль, это также меньше на 23% аналогичного показателя годом ранее, следует из данных БКИ "Скоринг Бюро", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Средний размер выдаваемого в России кредита на покупку автомобиля в августе 2024 года составил чуть более 1,448 миллиона рублей, что на 1,15% меньше показателя июля и почти на 4% - в годовом выражении, также следует из данных.
Что касается среднего чека по ипотеке, то в августе он превысил 4,095 миллиона рублей, что ниже июльского показателя на 8,1% и на 2,6% в годовом выражении, следует из данных БКИ.
"Падение среднего чека по потребительским кредитам вызвано изменением лимитный политик кредиторов вследствие регуляторного давления. Кроме того, на этот показатель также оказывает влияние рост ключевой ставки, динамика которой вынуждает наиболее платежеспособных потребителей, способных претендовать на большие суммы кредитов, отказываться от получения кредитов, а получающие в настоящее время кредиты потребители могут позволить себе меньшую сумму кредита вследствие более низкого собственного номинального дохода", - прокомментировал генеральный директор БКИ "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин.
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