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Жители Курской области получили порядка 5,2 миллиарда рублей - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Жители Курской области получили порядка 5,2 миллиарда рублей
Жители Курской области получили порядка 5,2 миллиарда рублей - 20.09.2024, ПРАЙМ
Жители Курской области получили порядка 5,2 миллиарда рублей
Более 30 тысяч жителей Курской области получили выплаты после попытки ВСУ прорваться в регион. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T14:37+0300
2024-09-20T14:37+0300
россия
мчс
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Более 30 тысяч жителей Курской области получили выплаты после попытки ВСУ прорваться в регион. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.Отмечается, что гражданам было выплачено порядка 5,2 миллиарда рублей в связи с утратой имущества и 1,9 миллиарда в качестве матпомощи. "На особом контроле находятся вопросы оказания финансовой помощи в связи с введением режима ЧС (в Курской области - ред.). За неделю принято более семь тысяч заявлений на единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Общая сумма выплат с начала периода составила 1 миллиард 948 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет беспорядочный огонь, в том числе по гражданским объектам, и враг получит достойный ответ.
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россия, мчс
РОССИЯ, МЧС
14:37 20.09.2024
 
Жители Курской области получили порядка 5,2 миллиарда рублей

Жители Курской области получили порядка 5,2 млрд рублей из-за потери имущества

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / КурскВид на Курск
Вид на Курск - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Курск
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Более 30 тысяч жителей Курской области получили выплаты после попытки ВСУ прорваться в регион. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Отмечается, что гражданам было выплачено порядка 5,2 миллиарда рублей в связи с утратой имущества и 1,9 миллиарда в качестве матпомощи.
"На особом контроле находятся вопросы оказания финансовой помощи в связи с введением режима ЧС (в Курской области - ред.). За неделю принято более семь тысяч заявлений на единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Общая сумма выплат с начала периода составила 1 миллиард 948 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет беспорядочный огонь, в том числе по гражданским объектам, и враг получит достойный ответ.
# Здание ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
В ООН ответили на предложение Украины посетить Курскую область
16 сентября, 20:45
 
РОССИЯМЧС
 
 
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