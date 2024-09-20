https://1prime.ru/20240920/mir-851682832.html

Анкара не будет возобновлять работу платежной системы "Мир" в Турции

Анкара не будет возобновлять работу платежной системы "Мир" в Турции - 20.09.2024, ПРАЙМ

Анкара не будет возобновлять работу платежной системы "Мир" в Турции

Турецкое правительство не обсуждает возобновление использования платёжной системы "Мир" в стране, подвижек в этом вопросе нет, сообщил РИА Новости источник в... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T10:08+0300

2024-09-20T10:08+0300

2024-09-20T10:08+0300

россия

турция

мир

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/83/841458388_0:76:1495:917_1920x0_80_0_0_3d49c37d2de57781cee7c1a5ece3d5ea.jpg

АНКАРА, 20 сен - ПРАЙМ. Турецкое правительство не обсуждает возобновление использования платёжной системы "Мир" в стране, подвижек в этом вопросе нет, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.Ранее вице-мэр турецкой столицы Эмре Доган заявил в интервью газете "Известия", что Анкара хочет предложить властям Турции вернуть в страну карту "Мир". Карты платежной системы "Мир" принимали пять турецких банков. Проблемы начались осенью 2023 года после заявления Минфина США о готовности вводить санкции за работу с платёжной системой. Позже государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank приостановили обслуживание карт."На данный момент, этот вопрос не обсуждается. Решение об этом принимается на уровне правительства, к нам поступает постановление, которому мы, в свою очередь, следуем. Такого решения нет", - сообщил собеседник агентства.Источник также отметил, что госбанки пока не получали каких-либо указаний по решению проблем с банковскими переводами между Турцией и Россией.Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что проблемы во взаиморасчётах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке Турции.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, мир