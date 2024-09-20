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Медведев назначен главой комиссии по комплектованию армии контрактниками - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Медведев назначен главой комиссии по комплектованию армии контрактниками
Медведев назначен главой комиссии по комплектованию армии контрактниками - 20.09.2024, ПРАЙМ
Медведев назначен главой комиссии по комплектованию армии контрактниками
Президент России Владимир Путин своим указом назначил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева председателем межведомственной комиссии... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T20:07+0300
2024-09-20T20:08+0300
дмитрий медведев
назначение
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом назначил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева председателем межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками в Совбезе. Президентский указ опубликован на сайте правовой информации.Своим указом глава государства образовал в Совбезе РФ межведомственную комиссию по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Заместителем главы вновь созданной комиссии назначен глава Минобороны России Андрей Белоусов.
https://1prime.ru/20240917/medvedev-851617466.html
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дмитрий медведев, назначение, комиссия
Дмитрий Медведев, назначение, комиссия
20:07 20.09.2024 (обновлено: 20:08 20.09.2024)
 
Медведев назначен главой комиссии по комплектованию армии контрактниками

Медведев назначен главой комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ контрактниками

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом назначил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева председателем межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками в Совбезе. Президентский указ опубликован на сайте правовой информации.
Своим указом глава государства образовал в Совбезе РФ межведомственную комиссию по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Заместителем главы вновь созданной комиссии назначен глава Минобороны России Андрей Белоусов.
 
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