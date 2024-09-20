https://1prime.ru/20240920/naznachenie-851693983.html

Медведев назначен главой комиссии по комплектованию армии контрактниками

Медведев назначен главой комиссии по комплектованию армии контрактниками - 20.09.2024, ПРАЙМ

Медведев назначен главой комиссии по комплектованию армии контрактниками

Президент России Владимир Путин своим указом назначил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева председателем межведомственной комиссии... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T20:07+0300

2024-09-20T20:07+0300

2024-09-20T20:08+0300

дмитрий медведев

назначение

комиссия

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом назначил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева председателем межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками в Совбезе. Президентский указ опубликован на сайте правовой информации.Своим указом глава государства образовал в Совбезе РФ межведомственную комиссию по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Заместителем главы вновь созданной комиссии назначен глава Минобороны России Андрей Белоусов.

https://1prime.ru/20240917/medvedev-851617466.html

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дмитрий медведев, назначение, комиссия