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"Русснефть" снизила добычу нефти в первом полугодии

"Русснефть" снизила добычу нефти в первом полугодии - 20.09.2024, ПРАЙМ

"Русснефть" снизила добычу нефти в первом полугодии

"Русснефть" снизила добычу нефти в первом полугодии на 8,8%, до 2,991 миллиона тонн, следует из отчета компании. | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T12:04+0300

2024-09-20T12:04+0300

2024-09-20T12:04+0300

энергетика

русснефть

добыча

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. "Русснефть" снизила добычу нефти в первом полугодии на 8,8%, до 2,991 миллиона тонн, следует из отчета компании."По отношению к первому полугодию 2023 года выполнение по добыче нефти составляет 91,2%, что объясняется изменением производственной программы в 2024 году и меньшей входной добычей", - говорится в сообщении.В материалах указывается, что добыча нефти компанией в первой половине 2024 года составила 2,991 миллиона тонн, а в аналогичном периоде прошлого года - 3,28 миллиона тонн.Добыча газа составила по итогам полугодия 0,144 миллиарда кубометров, что на 8,3% больше, чем годом ранее. А добыча попутного нефтяного газа снизилась на 9,1%, до 0,849 миллиарда кубометров.

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русснефть, добыча