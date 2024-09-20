https://1prime.ru/20240920/neftekhimiya-851686675.html

СПбМТСБ обозначит критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимии

СПбМТСБ обозначит критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимии - 20.09.2024, ПРАЙМ

СПбМТСБ обозначит критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимии

Регулярность и равномерность предложения нефтехимических товаров на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) будет учитываться при... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T13:35+0300

2024-09-20T13:35+0300

2024-09-20T13:35+0300

россия

спбмтсб

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/93/842189363_0:68:1764:1060_1920x0_80_0_0_c775f5bfeb1c399281bf9b640f2d8512.jpg

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Регулярность и равномерность предложения нефтехимических товаров на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) будет учитываться при составлении критериев недобросовестных торговых практик в этом сегменте торгов, сообщила РИА Новости управляющий директор биржи по рынку нефтепродуктов Наталия Яковенко. Торговая площадка в среду сообщила, что разработает отдельные критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимических товаров. Согласно кодексу профессиональной этики биржи, к таким практикам относятся действия, которые прямо не запрещены законом и внутренними документами СПбМТСБ. Однако они противоречат практикам рыночного поведения и направлены на получение преимущественного положения при заключении биржевых договоров. "Набор критериев недобросовестных торговых практик для биржевого рынка нефтехимических товаров будет определяться с учетом анализа регулярности и равномерности выставления товаров на биржевых торгах, применяемых торговых практик участниками торгов, поскольку в отношении нефтехимических товаров отсутствуют нормативы обязательных биржевых продаж", - сказала она. Опыт применения мониторинга недобросовестных торговых практик на биржевом рынке нефтепродуктов будет учтен при формировании критериев на рынке нефтехимических товаров, пояснили агентству в СПбМТСБ. На рынке нефтепродуктов к недобросовестным торговым практикам относятся систематические перестановки заявок на покупку менее чем за секунду с увеличением цены, быстрое выставление заявок и быстрая подача пустых заявок, приобретение более 35% объемов по одному инструменту в день при выставлении заявок на покупку менее чем за секунду по максимальной возможной цене. За применение недобросовестных торговых практик предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей, а также приостановка допуска к торгам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, спбмтсб