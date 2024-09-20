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СПбМТСБ обозначит критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимии - 20.09.2024, ПРАЙМ
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СПбМТСБ обозначит критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимии
СПбМТСБ обозначит критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимии - 20.09.2024, ПРАЙМ
СПбМТСБ обозначит критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимии
Регулярность и равномерность предложения нефтехимических товаров на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) будет учитываться при... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T13:35+0300
2024-09-20T13:35+0300
россия
спбмтсб
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Регулярность и равномерность предложения нефтехимических товаров на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) будет учитываться при составлении критериев недобросовестных торговых практик в этом сегменте торгов, сообщила РИА Новости управляющий директор биржи по рынку нефтепродуктов Наталия Яковенко. Торговая площадка в среду сообщила, что разработает отдельные критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимических товаров. Согласно кодексу профессиональной этики биржи, к таким практикам относятся действия, которые прямо не запрещены законом и внутренними документами СПбМТСБ. Однако они противоречат практикам рыночного поведения и направлены на получение преимущественного положения при заключении биржевых договоров. "Набор критериев недобросовестных торговых практик для биржевого рынка нефтехимических товаров будет определяться с учетом анализа регулярности и равномерности выставления товаров на биржевых торгах, применяемых торговых практик участниками торгов, поскольку в отношении нефтехимических товаров отсутствуют нормативы обязательных биржевых продаж", - сказала она. Опыт применения мониторинга недобросовестных торговых практик на биржевом рынке нефтепродуктов будет учтен при формировании критериев на рынке нефтехимических товаров, пояснили агентству в СПбМТСБ. На рынке нефтепродуктов к недобросовестным торговым практикам относятся систематические перестановки заявок на покупку менее чем за секунду с увеличением цены, быстрое выставление заявок и быстрая подача пустых заявок, приобретение более 35% объемов по одному инструменту в день при выставлении заявок на покупку менее чем за секунду по максимальной возможной цене. За применение недобросовестных торговых практик предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей, а также приостановка допуска к торгам.
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россия, спбмтсб
РОССИЯ, СПбМТСБ
13:35 20.09.2024
 
СПбМТСБ обозначит критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимии

СПбМТСБ разработает критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимии

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Регулярность и равномерность предложения нефтехимических товаров на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) будет учитываться при составлении критериев недобросовестных торговых практик в этом сегменте торгов, сообщила РИА Новости управляющий директор биржи по рынку нефтепродуктов Наталия Яковенко.
Торговая площадка в среду сообщила, что разработает отдельные критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимических товаров. Согласно кодексу профессиональной этики биржи, к таким практикам относятся действия, которые прямо не запрещены законом и внутренними документами СПбМТСБ. Однако они противоречат практикам рыночного поведения и направлены на получение преимущественного положения при заключении биржевых договоров.
"Набор критериев недобросовестных торговых практик для биржевого рынка нефтехимических товаров будет определяться с учетом анализа регулярности и равномерности выставления товаров на биржевых торгах, применяемых торговых практик участниками торгов, поскольку в отношении нефтехимических товаров отсутствуют нормативы обязательных биржевых продаж", - сказала она.
Опыт применения мониторинга недобросовестных торговых практик на биржевом рынке нефтепродуктов будет учтен при формировании критериев на рынке нефтехимических товаров, пояснили агентству в СПбМТСБ.
На рынке нефтепродуктов к недобросовестным торговым практикам относятся систематические перестановки заявок на покупку менее чем за секунду с увеличением цены, быстрое выставление заявок и быстрая подача пустых заявок, приобретение более 35% объемов по одному инструменту в день при выставлении заявок на покупку менее чем за секунду по максимальной возможной цене.
За применение недобросовестных торговых практик предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей, а также приостановка допуска к торгам.
 
РОССИЯСПбМТСБ
 
 
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