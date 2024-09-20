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"Т-Финанс" завершила размещение облигаций на десять миллиардов рублей - 20.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240920/obligatsii-851688030.html
"Т-Финанс" завершила размещение облигаций на десять миллиардов рублей
"Т-Финанс" завершила размещение облигаций на десять миллиардов рублей - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Т-Финанс" завершила размещение облигаций на десять миллиардов рублей
Микрофинансовая компания "Т-Финанс", входящая в группу Т-Банка, завершила размещение дебютного выпуска биржевых облигаций с переменным купоном объемом 10... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T15:35+0300
2024-09-20T15:36+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Микрофинансовая компания "Т-Финанс", входящая в группу Т-Банка, завершила размещение дебютного выпуска биржевых облигаций с переменным купоном объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении организации. Заявки инвесторов на двухлетние облигации с ежемесячной выплатой купонов компания собирала 17 сентября. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 5 миллиардов рублей. Ставка купона рассчитывается исходя из текущего значения ключевой ставки Банка России плюс премия в размере 275 базисных пунктов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. "Спрос на первоначально заявленный объем в 5 миллиардов рублей значительно превысил предложение, и было принято решение увеличить объем заимствования в два раза, хотя и при таком объеме была значительная переподписка. Выпуск на 10 миллиардов рублей стал рекордным для микрофинансовых компаний на российском рынке", - прокомментировал директор по кредитованию физических лиц, вице-президент Т-Банка Кирилл Григорьев, чьи слова приводятся в сообщении.
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россия
Экономика, РОССИЯ
15:35 20.09.2024 (обновлено: 15:36 20.09.2024)
 
"Т-Финанс" завершила размещение облигаций на десять миллиардов рублей

Микрофинансовая компания "Т-Финанс" завершила размещение облигаций на 10 млрд руб

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Микрофинансовая компания "Т-Финанс", входящая в группу Т-Банка, завершила размещение дебютного выпуска биржевых облигаций с переменным купоном объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении организации.
Заявки инвесторов на двухлетние облигации с ежемесячной выплатой купонов компания собирала 17 сентября. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 5 миллиардов рублей.
Ставка купона рассчитывается исходя из текущего значения ключевой ставки Банка России плюс премия в размере 275 базисных пунктов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
"Спрос на первоначально заявленный объем в 5 миллиардов рублей значительно превысил предложение, и было принято решение увеличить объем заимствования в два раза, хотя и при таком объеме была значительная переподписка. Выпуск на 10 миллиардов рублей стал рекордным для микрофинансовых компаний на российском рынке", - прокомментировал директор по кредитованию физических лиц, вице-президент Т-Банка Кирилл Григорьев, чьи слова приводятся в сообщении.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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