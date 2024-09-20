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ЦБ назвал 4 региона с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

ЦБ назвал 4 региона с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО - 20.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал 4 региона с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 июля за год снизилось на шесть субъектов РФ: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T17:22+0300

2024-09-20T17:22+0300

2024-09-20T17:22+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 июля за год снизилось на шесть субъектов РФ: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены четыре субъекта, следует из обзора Банка России "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО".ЦБ РФ на регулярной основе проводит региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах. В процессе мониторинга анализируются сведения о деятельности страховых организаций и осуществляется риск-профилирование регионов по значениям и динамике изменения показателей, которые отражают риски проявления неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями)."По данным за скользящий год, на 1 июля 2024 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены 4 субъекта РФ (на 6 меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 июля 2023 года). В "красной" зоне остались 3 субъекта Северо-Кавказского федерального округа – республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика, а также 1 субъект из Сибирского федерального округа – Новосибирская область", - говорится в обзоре.Вблизи "красной" зоны (с уровнем риска 4,5 балла) находятся Липецкая и Ульяновская области, Приморский край и Карачаево-Черкесская Республика, указывается там же.По итогам скользящего года из "красной" зоны в "желтую" перешли республики Северная Осетия – Алания и Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, отмечается в обзоре.В общей сложности в 48 субъектах РФ отмечено сокращение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО за скользящий год на 0,5–2,0 балла. Наиболее существенное снижение рисков недобросовестных действий (от 1,5 до 2,0 балла) зафиксировано в Приморском и Краснодарском краях, в республиках Тыва, Адыгея и Северная Осетия – Алания, в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, Иркутской и Мурманской областях, в Санкт-Петербурге, обращают внимание в ЦБ."Важно отметить снижение значений суммарного риска в таких крупных субъектах РФ (сборы страховых премий более 3 миллиардов рублей в год), как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский и Алтайский края, Нижегородская, Ростовская, Воронежская, Кемеровская, Тюменская, Иркутская, Саратовская и Белгородская области, Ханты-Мансийский автономный округ", - добавляется там же.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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