https://1prime.ru/20240920/otstavki-851694739.html

СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР

СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР - 20.09.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР

Министра обороны Украины Рустема Умерова и руководителя Главного управления Разведки МО Украины Кирилла Буданова* могут отправить в отставку. Об этом со ссылкой | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T21:11+0300

2024-09-20T21:11+0300

2024-09-20T21:14+0300

минобороны украины

гур мо украины

кадровые перестановки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156874_0:89:800:539_1920x0_80_0_0_bd1711da21e3f77d373aae6289aa042c.jpg

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Министра обороны Украины Рустема Умерова и руководителя Главного управления Разведки МО Украины Кирилла Буданова* могут отправить в отставку. Об этом со ссылкой на источники рассказывается в публикации украинского издания "Страна.ua".При этом источники "Страна.ua" сообщили, что ГУР вместо Буданова* может возглавить нынешний глава СВР Украины Олег Иващенко, а его пост в СВР пророчат Умерову.Авторы статьи другого украинского издания - "Бабель", также ссылаясь на источники, сообщили, что Умеров отправил в отставку двух заместителей Буданова* – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20240803/zakharova-850644416.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минобороны украины, гур мо украины, кадровые перестановки