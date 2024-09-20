https://1prime.ru/20240920/otstavki-851694739.html
СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР
СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР - 20.09.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР
Министра обороны Украины Рустема Умерова и руководителя Главного управления Разведки МО Украины Кирилла Буданова* могут отправить в отставку. Об этом со ссылкой | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T21:11+0300
2024-09-20T21:11+0300
2024-09-20T21:14+0300
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гур мо украины
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Министра обороны Украины Рустема Умерова и руководителя Главного управления Разведки МО Украины Кирилла Буданова* могут отправить в отставку. Об этом со ссылкой на источники рассказывается в публикации украинского издания "Страна.ua".При этом источники "Страна.ua" сообщили, что ГУР вместо Буданова* может возглавить нынешний глава СВР Украины Олег Иващенко, а его пост в СВР пророчат Умерову.Авторы статьи другого украинского издания - "Бабель", также ссылаясь на источники, сообщили, что Умеров отправил в отставку двух заместителей Буданова* – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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минобороны украины, гур мо украины, кадровые перестановки
Минобороны Украины, ГУР МО Украины, кадровые перестановки
СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР
Страна.ua: глав Минобороны Украины и ГУР могут отправить в отставку
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Министра обороны Украины Рустема Умерова и руководителя Главного управления Разведки МО Украины Кирилла Буданова* могут отправить в отставку. Об этом со ссылкой на источники рассказывается в публикации украинского издания "Страна.ua".
При этом источники "Страна.ua" сообщили, что ГУР вместо Буданова* может возглавить нынешний глава СВР Украины Олег Иващенко, а его пост в СВР пророчат Умерову.
Захарова указала на подозрительную деталь в угрозе Буданова* в адрес России
Авторы статьи другого украинского издания - "Бабель", также ссылаясь на источники, сообщили, что Умеров отправил в отставку двух заместителей Буданова* – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.