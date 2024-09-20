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СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР - 20.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР
СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР - 20.09.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР
Министра обороны Украины Рустема Умерова и руководителя Главного управления Разведки МО Украины Кирилла Буданова* могут отправить в отставку. Об этом со ссылкой | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T21:11+0300
2024-09-20T21:14+0300
минобороны украины
гур мо украины
кадровые перестановки
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Министра обороны Украины Рустема Умерова и руководителя Главного управления Разведки МО Украины Кирилла Буданова* могут отправить в отставку. Об этом со ссылкой на источники рассказывается в публикации украинского издания "Страна.ua".При этом источники "Страна.ua" сообщили, что ГУР вместо Буданова* может возглавить нынешний глава СВР Украины Олег Иващенко, а его пост в СВР пророчат Умерову.Авторы статьи другого украинского издания - "Бабель", также ссылаясь на источники, сообщили, что Умеров отправил в отставку двух заместителей Буданова* – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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минобороны украины, гур мо украины, кадровые перестановки
Минобороны Украины, ГУР МО Украины, кадровые перестановки
21:11 20.09.2024 (обновлено: 21:14 20.09.2024)
 
СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР

Страна.ua: глав Минобороны Украины и ГУР могут отправить в отставку

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Министра обороны Украины Рустема Умерова и руководителя Главного управления Разведки МО Украины Кирилла Буданова* могут отправить в отставку. Об этом со ссылкой на источники рассказывается в публикации украинского издания "Страна.ua".
При этом источники "Страна.ua" сообщили, что ГУР вместо Буданова* может возглавить нынешний глава СВР Украины Олег Иващенко, а его пост в СВР пророчат Умерову.
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Захарова указала на подозрительную деталь в угрозе Буданова* в адрес России
3 августа, 13:28
Авторы статьи другого украинского издания - "Бабель", также ссылаясь на источники, сообщили, что Умеров отправил в отставку двух заместителей Буданова* – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
Минобороны УкраиныГУР МО Украиныкадровые перестановки
 
 
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