https://1prime.ru/20240920/pentagon-851690665.html

СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе

СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе - 20.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе

Пентагон ищет дополнительное финансирования от Конгресса США для ускорения программы создания спутников SCAR, сообщил представитель Космического командования ВС | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T17:10+0300

2024-09-20T17:10+0300

2024-09-20T17:18+0300

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пентагон

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Пентагон ищет дополнительное финансирования от Конгресса США для ускорения программы создания спутников SCAR, сообщил представитель Космического командования ВС США Келли Хэммет в беседе с изданием Breaking Defense."В настоящее время ведутся активные обсуждения с Конгрессом, Офисом по оценке стоимости и программам, а также другими инстанциями по вопросу выделения дополнительных средств", - отметил собеседник агентства.Он также отметил, что программа SCAR разрабатывалась уже несколько лет, но в последнее время Пентагон уделяет ей особое внимание из-за растущей обеспокоенности по поводу потенциальных конфликтов с Китаем и Россией.Представитель Пентагона объяснил, что стало очевидно, что унаследованная система SCN не способна эффективно управлять ресурсами в случае конфликта, поэтому значимость программы SCAR в контексте будущей космической связи значительно возросла.

https://1prime.ru/20240919/udary-851678588.html

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россия, сша, космос, пентагон