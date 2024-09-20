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СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе
СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе - 20.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе
Пентагон ищет дополнительное финансирования от Конгресса США для ускорения программы создания спутников SCAR, сообщил представитель Космического командования ВС | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T17:10+0300
2024-09-20T17:10+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Пентагон ищет дополнительное финансирования от Конгресса США для ускорения программы создания спутников SCAR, сообщил представитель Космического командования ВС США Келли Хэммет в беседе с изданием Breaking Defense."В настоящее время ведутся активные обсуждения с Конгрессом, Офисом по оценке стоимости и программам, а также другими инстанциями по вопросу выделения дополнительных средств", - отметил собеседник агентства.Он также отметил, что программа SCAR разрабатывалась уже несколько лет, но в последнее время Пентагон уделяет ей особое внимание из-за растущей обеспокоенности по поводу потенциальных конфликтов с Китаем и Россией.Представитель Пентагона объяснил, что стало очевидно, что унаследованная система SCN не способна эффективно управлять ресурсами в случае конфликта, поэтому значимость программы SCAR в контексте будущей космической связи значительно возросла.
https://1prime.ru/20240919/udary-851678588.html
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РОССИЯ, США, космос, Пентагон
СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе
BD: Пентагон добивается выделения средств для борьбы с РФ и КНР в космосе
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Пентагон ищет дополнительное финансирования от Конгресса США для ускорения программы создания спутников SCAR, сообщил представитель Космического командования ВС США Келли Хэммет в беседе с изданием Breaking Defense.
"В настоящее время ведутся активные обсуждения с Конгрессом, Офисом по оценке стоимости и программам, а также другими инстанциями по вопросу выделения дополнительных средств", - отметил собеседник агентства.
Он также отметил, что программа SCAR разрабатывалась уже несколько лет, но в последнее время Пентагон уделяет ей особое внимание из-за растущей обеспокоенности по поводу потенциальных конфликтов с Китаем и Россией.
Представитель Пентагона объяснил, что стало очевидно, что унаследованная система SCN не способна эффективно управлять ресурсами в случае конфликта, поэтому значимость программы SCAR в контексте будущей космической связи значительно возросла.
"Это не серебряная пуля". В Пентагоне высказались об ударах вглубь России