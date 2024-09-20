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СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе - 20.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе
СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе - 20.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе
Пентагон ищет дополнительное финансирования от Конгресса США для ускорения программы создания спутников SCAR, сообщил представитель Космического командования ВС | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T17:10+0300
2024-09-20T17:18+0300
россия
сша
космос
пентагон
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Пентагон ищет дополнительное финансирования от Конгресса США для ускорения программы создания спутников SCAR, сообщил представитель Космического командования ВС США Келли Хэммет в беседе с изданием Breaking Defense."В настоящее время ведутся активные обсуждения с Конгрессом, Офисом по оценке стоимости и программам, а также другими инстанциями по вопросу выделения дополнительных средств", - отметил собеседник агентства.Он также отметил, что программа SCAR разрабатывалась уже несколько лет, но в последнее время Пентагон уделяет ей особое внимание из-за растущей обеспокоенности по поводу потенциальных конфликтов с Китаем и Россией.Представитель Пентагона объяснил, что стало очевидно, что унаследованная система SCN не способна эффективно управлять ресурсами в случае конфликта, поэтому значимость программы SCAR в контексте будущей космической связи значительно возросла.
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россия, сша, космос, пентагон
РОССИЯ, США, космос, Пентагон
17:10 20.09.2024 (обновлено: 17:18 20.09.2024)
 
СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе

BD: Пентагон добивается выделения средств для борьбы с РФ и КНР в космосе

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Пентагон ищет дополнительное финансирования от Конгресса США для ускорения программы создания спутников SCAR, сообщил представитель Космического командования ВС США Келли Хэммет в беседе с изданием Breaking Defense.
"В настоящее время ведутся активные обсуждения с Конгрессом, Офисом по оценке стоимости и программам, а также другими инстанциями по вопросу выделения дополнительных средств", - отметил собеседник агентства.
Он также отметил, что программа SCAR разрабатывалась уже несколько лет, но в последнее время Пентагон уделяет ей особое внимание из-за растущей обеспокоенности по поводу потенциальных конфликтов с Китаем и Россией.
Представитель Пентагона объяснил, что стало очевидно, что унаследованная система SCN не способна эффективно управлять ресурсами в случае конфликта, поэтому значимость программы SCAR в контексте будущей космической связи значительно возросла.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
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РОССИЯСШАкосмосПентагон
 
 
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