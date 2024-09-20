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РЖД анонсировали восстановления ж/д сообщение Приморья с КНДР

РЖД анонсировали восстановления ж/д сообщение Приморья с КНДР - 20.09.2024, ПРАЙМ

РЖД анонсировали восстановления ж/д сообщение Приморья с КНДР

Прерванные пандемией регулярные пассажирские железнодорожные перевозки из Приморья в Китай и КНДР возобновятся с 15 декабря, сообщил начальник дальневосточной... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T12:46+0300

2024-09-20T12:46+0300

2024-09-20T12:46+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - ПРАЙМ. Прерванные пандемией регулярные пассажирские железнодорожные перевозки из Приморья в Китай и КНДР возобновятся с 15 декабря, сообщил начальник дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре ОАО "РЖД" Сергей Фомичев на туристическом форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске. "На прошлой неделе было проведено международное совещание по границам, которые были закрыты после пандемии – это (граница) с Северной Кореей и с Китаем. С 15 декабря мы начинаем работать из Суйфэньхэ (Китай) в Гродеково поездом Китайских железных дорог и дальше с развитием паритета. И с 15 декабря также начинаем работать с корейскими дорогами на участке Хасан - Туманган три раза в неделю. То есть уже открываем границы, что создаст туристический поток для развития наших регионов, и наши туристы смогут воспользоваться этим направлением", - заявил Фомичев, выступая на секции "Транспорт и логистика: как и почему меняются туристические потоки в России". В январе губернатор Приморья Олег Кожемяко заявлял, что власти края прорабатывают вопрос организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения с городом Раджин в КНДР. Однако в продолжении ветки до Пхеньяна есть проблемы: состояние железнодорожного и разница в ширине колеи, что не позволяет пока доехать до столицы КНДР, отмечал он. В июне состоялся первый после пандемии рейс пассажирского поезда из Приморья в КНДР, на нем в Северную Корею отправились представители туротрасли и чиновники региона. На настоящий момент регулярные железнодорожные пассажирские перевозки между городами не открыты.

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