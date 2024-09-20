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Песков отметил "живой интерес" российских спецслужб к взрывам в Ливане - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Песков отметил "живой интерес" российских спецслужб к взрывам в Ливане
Песков отметил "живой интерес" российских спецслужб к взрывам в Ливане - 20.09.2024, ПРАЙМ
Песков отметил "живой интерес" российских спецслужб к взрывам в Ливане
Спецслужбы России испытывают "живой интерес" к взрывам гаджетов в Ливане, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T13:23+0300
2024-09-20T13:23+0300
россия
ливан
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Спецслужбы России испытывают "живой интерес" к взрывам гаджетов в Ливане, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он добавил, что работа над выяснением деталей будет вестись."Разумеется, это такая тема для живого интереса наших специальных служб, конечно же, и здесь они будут выполнять свою работу", - сказал пресс-секретарь российского президента в ответ на вопрос, есть ли у Москвы данные том, что Соединенные Штаты могли знать об атаке с использованием средств связи в Ливане. Кроме того, Песков отметил, что Россия не вела контактов с Ливаном после массового взрыва пейджеров. Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров, при которой ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В настоящее время неизвестно, что является причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за это происшествие на Израиль.
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россия, ливан, дмитрий песков
РОССИЯ, ЛИВАН, Дмитрий Песков
13:23 20.09.2024
 
Песков отметил "живой интерес" российских спецслужб к взрывам в Ливане

Песков: взрывы пейджеров в Ливане являются темой "живого интереса" спецслужб РФ

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Спецслужбы России испытывают "живой интерес" к взрывам гаджетов в Ливане, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что работа над выяснением деталей будет вестись.
"Разумеется, это такая тема для живого интереса наших специальных служб, конечно же, и здесь они будут выполнять свою работу", - сказал пресс-секретарь российского президента в ответ на вопрос, есть ли у Москвы данные том, что Соединенные Штаты могли знать об атаке с использованием средств связи в Ливане.
Кроме того, Песков отметил, что Россия не вела контактов с Ливаном после массового взрыва пейджеров.
Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров, при которой ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В настоящее время неизвестно, что является причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за это происшествие на Израиль.
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РОССИЯЛИВАНДмитрий Песков
 
 
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