https://1prime.ru/20240920/peskov-851686434.html
Песков назвал чрезвычайной ситуацию в Курской области
Песков назвал чрезвычайной ситуацию в Курской области - 20.09.2024, ПРАЙМ
Песков назвал чрезвычайной ситуацию в Курской области
Ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем украинских боевиков, является чрезвычайной, но будет исправлена, заявил официальный... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T13:31+0300
2024-09-20T13:31+0300
2024-09-20T13:31+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848599446_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_8aa845341947b9950b7bf0ee50af752c.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем украинских боевиков, является чрезвычайной, но будет исправлена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ситуация, конечно же, которая в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена", - заявил пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что российские военнослужащие также прилагают все усилия для восстановления контроля над территорией. Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет беспорядочный огонь, в том числе по гражданским объектам, и враг получит достойный ответ.
https://1prime.ru/20240917/armiya-851619424.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848599446_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_fe6b2102e8b0a3f70b2a7200c84a0d01.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Песков назвал чрезвычайной ситуацию в Курской области
Песков: ситуация в районах, находящихся под контролем ВСУ, чрезвычайная
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем украинских боевиков, является чрезвычайной, но будет исправлена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ситуация, конечно же, которая в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена", - заявил пресс-секретарь главы государства.
Песков также отметил, что российские военнослужащие также прилагают все усилия для восстановления контроля над территорией.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет беспорядочный огонь, в том числе по гражданским объектам, и враг получит достойный ответ.
Песков объяснил необходимость увеличить численность российской армии