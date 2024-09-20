https://1prime.ru/20240920/peskov-851686434.html

Песков назвал чрезвычайной ситуацию в Курской области

Песков назвал чрезвычайной ситуацию в Курской области - 20.09.2024, ПРАЙМ

Песков назвал чрезвычайной ситуацию в Курской области

Ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем украинских боевиков, является чрезвычайной, но будет исправлена, заявил официальный... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T13:31+0300

2024-09-20T13:31+0300

2024-09-20T13:31+0300

россия

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем украинских боевиков, является чрезвычайной, но будет исправлена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ситуация, конечно же, которая в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена", - заявил пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что российские военнослужащие также прилагают все усилия для восстановления контроля над территорией. Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет беспорядочный огонь, в том числе по гражданским объектам, и враг получит достойный ответ.

https://1prime.ru/20240917/armiya-851619424.html

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россия