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Песков прокомментировал идею передать Крым под мандат ООН
Песков прокомментировал идею передать Крым под мандат ООН - 20.09.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал идею передать Крым под мандат ООН
Российские регионы, в том числе Крым, не могут быть предметом дискуссий, поэтому постановак вопроса о передаче республики под мандат ООН абсурдна. Об этом... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T13:38+0300
2024-09-20T13:38+0300
2024-09-20T13:38+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российские регионы, в том числе Крым, не могут быть предметом дискуссий, поэтому постановак вопроса о передаче республики под мандат ООН абсурдна. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса. Собственно российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то", - сказал пресс-секретарь президента России журналистам.Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН. По его словам, это необходимо для проведения в регионе нового референдума, так как он символически важен для России и стратегически важен для Украины.
https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851669372.html
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РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, ООН
Песков прокомментировал идею передать Крым под мандат ООН
Песков об идее передать Крым под мандат ООН: регионы РФ не предмет для дискуссий
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российские регионы, в том числе Крым, не могут быть предметом дискуссий, поэтому постановак вопроса о передаче республики под мандат ООН абсурдна. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса. Собственно российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то", - сказал пресс-секретарь президента России журналистам.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН. По его словам, это необходимо для проведения в регионе нового референдума, так как он символически важен для России и стратегически важен для Украины.
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