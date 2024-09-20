https://1prime.ru/20240920/peskov-851686820.html

Песков прокомментировал идею передать Крым под мандат ООН

Песков прокомментировал идею передать Крым под мандат ООН - 20.09.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал идею передать Крым под мандат ООН

Российские регионы, в том числе Крым, не могут быть предметом дискуссий, поэтому постановак вопроса о передаче республики под мандат ООН абсурдна. Об этом... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T13:38+0300

2024-09-20T13:38+0300

2024-09-20T13:38+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российские регионы, в том числе Крым, не могут быть предметом дискуссий, поэтому постановак вопроса о передаче республики под мандат ООН абсурдна. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса. Собственно российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то", - сказал пресс-секретарь президента России журналистам.Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН. По его словам, это необходимо для проведения в регионе нового референдума, так как он символически важен для России и стратегически важен для Украины.

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