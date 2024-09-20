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Пушков рассказал о новом страшном оружии

Пушков рассказал о новом страшном оружии - 20.09.2024, ПРАЙМ

Пушков рассказал о новом страшном оружии

Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков. | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T08:52+0300

2024-09-20T08:52+0300

2024-09-20T08:52+0300

россия

ливан

алексей пушков

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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Волна взрывов пейджеров в Ливане свидетельствует о возникновении нового оружия массового уничтожения людей. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков."Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека", — написал он.Сенатор подчеркнул, что на текущий момент люди сталкиваются с деградацией среды их обитания, потому что, по его словам, им подобные создают новые средства поражения и уничтожения населения.Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров, при которой ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В настоящее время неизвестно, что является причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за это происшествие на Израиль.

https://1prime.ru/20240918/peydzher-851649544.html

ливан

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россия, ливан, алексей пушков