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Пушков рассказал о новом страшном оружии
Пушков рассказал о новом страшном оружии - 20.09.2024, ПРАЙМ
Пушков рассказал о новом страшном оружии
Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T08:52+0300
2024-09-20T08:52+0300
2024-09-20T08:52+0300
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Волна взрывов пейджеров в Ливане свидетельствует о возникновении нового оружия массового уничтожения людей. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков."Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека", — написал он.Сенатор подчеркнул, что на текущий момент люди сталкиваются с деградацией среды их обитания, потому что, по его словам, им подобные создают новые средства поражения и уничтожения населения.Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров, при которой ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В настоящее время неизвестно, что является причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за это происшествие на Израиль.
https://1prime.ru/20240918/peydzher-851649544.html
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россия, ливан, алексей пушков
РОССИЯ, ЛИВАН, Алексей Пушков
Пушков рассказал о новом страшном оружии
Пушков назвал взрывы гаджетов в Ливане новым оружием массового поражения
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ.
Волна взрывов пейджеров в Ливане свидетельствует о возникновении нового оружия массового уничтожения людей. Об этом в своем Telegram-канале
написал сенатор Алексей Пушков.
"Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека", — написал он.
Сенатор подчеркнул, что на текущий момент люди сталкиваются с деградацией среды их обитания, потому что, по его словам, им подобные создают новые средства поражения и уничтожения населения.
Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров, при которой ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В настоящее время неизвестно, что является причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за это происшествие на Израиль.
Венгерская фирма заявила, что не производила пейджеры для Ливана