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Пушков рассказал о новом страшном оружии - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Пушков рассказал о новом страшном оружии
Пушков рассказал о новом страшном оружии - 20.09.2024, ПРАЙМ
Пушков рассказал о новом страшном оружии
Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T08:52+0300
2024-09-20T08:52+0300
россия
ливан
алексей пушков
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Волна взрывов пейджеров в Ливане свидетельствует о возникновении нового оружия массового уничтожения людей. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков."Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека", — написал он.Сенатор подчеркнул, что на текущий момент люди сталкиваются с деградацией среды их обитания, потому что, по его словам, им подобные создают новые средства поражения и уничтожения населения.Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров, при которой ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В настоящее время неизвестно, что является причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за это происшествие на Израиль.
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россия, ливан, алексей пушков
РОССИЯ, ЛИВАН, Алексей Пушков
08:52 20.09.2024
 
Пушков рассказал о новом страшном оружии

Пушков назвал взрывы гаджетов в Ливане новым оружием массового поражения

© РИА Новости . Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Волна взрывов пейджеров в Ливане свидетельствует о возникновении нового оружия массового уничтожения людей. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
"Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека", — написал он.
Сенатор подчеркнул, что на текущий момент люди сталкиваются с деградацией среды их обитания, потому что, по его словам, им подобные создают новые средства поражения и уничтожения населения.
Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров, при которой ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В настоящее время неизвестно, что является причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за это происшествие на Израиль.
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Венгерская фирма заявила, что не производила пейджеры для Ливана
18 сентября, 15:51
 
РОССИЯЛИВАНАлексей Пушков
 
 
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