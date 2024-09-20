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Вылов водных биоресурсов в России превысил 3,6 миллиона тонн - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Вылов водных биоресурсов в России превысил 3,6 миллиона тонн
Вылов водных биоресурсов в России превысил 3,6 миллиона тонн - 20.09.2024, ПРАЙМ
Вылов водных биоресурсов в России превысил 3,6 миллиона тонн
Российские рыбаки с начала года по 16 сентября выловили более 3,6 миллиона тонн водных биоресурсов, сообщило Росрыболовство. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T12:40+0300
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россия
росрыболовство
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала года по 16 сентября выловили более 3,6 миллиона тонн водных биоресурсов, сообщило Росрыболовство. "По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями к 16 сентября 2024 года превысил 3,6 миллиона тонн", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что более 2,8 миллиона тонн добыто в Дальневосточном бассейне, 357,2 тысячи тонн - в Северном бассейне. Объем вылова в Западном бассейне достиг 54,9 тысячи тонн, в Азово-Черноморском бассейне - 23,6 тысячи тонн и в Волжско-Каспийском бассейне - 50,2 тысячи тонн. В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 364,8 тысячи тонн.
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россия, росрыболовство
РОССИЯ, Росрыболовство
12:40 20.09.2024
 
Вылов водных биоресурсов в России превысил 3,6 миллиона тонн

Росрыболовство: вылов водных биоресурсов в России превысил 3,6 млн тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРыбная ферма "Саянская форель" в Хакасии
Рыбная ферма Саянская форель в Хакасии - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала года по 16 сентября выловили более 3,6 миллиона тонн водных биоресурсов, сообщило Росрыболовство.
"По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями к 16 сентября 2024 года превысил 3,6 миллиона тонн", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что более 2,8 миллиона тонн добыто в Дальневосточном бассейне, 357,2 тысячи тонн - в Северном бассейне. Объем вылова в Западном бассейне достиг 54,9 тысячи тонн, в Азово-Черноморском бассейне - 23,6 тысячи тонн и в Волжско-Каспийском бассейне - 50,2 тысячи тонн. В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 364,8 тысячи тонн.
 
РОССИЯРосрыболовство
 
 
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