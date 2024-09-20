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"Ростех" начал поставки отечественных маркировочных огней для аэродромов - 20.09.2024, ПРАЙМ
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"Ростех" начал поставки отечественных маркировочных огней для аэродромов
"Ростех" начал поставки отечественных маркировочных огней для аэродромов - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Ростех" начал поставки отечественных маркировочных огней для аэродромов
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставки импортозамещающих маркировочных огней для аэродромов, говорится в пресс-релизе госкорпорации. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T08:55+0300
2024-09-20T08:55+0300
россия
ростех
импортозамещение
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставки импортозамещающих маркировочных огней для аэродромов, говорится в пресс-релизе госкорпорации. "Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех передал заказчику первые маркировочные огни для линий электропередачи, находящихся в районе глиссад аэродромов. Они устанавливаются на высоковольтные провода между опорами ЛЭП и в темное время суток помогают пилотам держать безопасный курс при взлете и посадке. Изделия заменили аналогичные лампы иностранного производства, они превосходят зарубежные образцы по энергоэффективности", - говорится в сообщении. Маркировочные огни представляют собой лампы с газовым наполнением в защитной кварцевой оболочке, которые выдают красно-оранжевое излучение интенсивностью 10 кандел. Этого достаточно, чтобы линию электропередачи было видно с воздуха на расстоянии до 3 километров. "Росэлектроника" - национальный вендор по электронике. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности РФ - "Созвездие", "Вега", "Автоматика", "Системы управления", а также Национальный центр информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом.
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россия, ростех, импортозамещение
РОССИЯ, Ростех, импортозамещение
08:55 20.09.2024
 
"Ростех" начал поставки отечественных маркировочных огней для аэродромов

"Ростех" начал поставки импортозамещающих маркировочных огней для аэродромов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставки импортозамещающих маркировочных огней для аэродромов, говорится в пресс-релизе госкорпорации.
"Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех передал заказчику первые маркировочные огни для линий электропередачи, находящихся в районе глиссад аэродромов. Они устанавливаются на высоковольтные провода между опорами ЛЭП и в темное время суток помогают пилотам держать безопасный курс при взлете и посадке. Изделия заменили аналогичные лампы иностранного производства, они превосходят зарубежные образцы по энергоэффективности", - говорится в сообщении.
Маркировочные огни представляют собой лампы с газовым наполнением в защитной кварцевой оболочке, которые выдают красно-оранжевое излучение интенсивностью 10 кандел. Этого достаточно, чтобы линию электропередачи было видно с воздуха на расстоянии до 3 километров.
"Росэлектроника" - национальный вендор по электронике. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности РФ - "Созвездие", "Вега", "Автоматика", "Системы управления", а также Национальный центр информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом.
 
РОССИЯРостехимпортозамещение
 
 
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