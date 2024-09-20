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"Ростелеком" отменил оплату услуг связи в тверском Торопецком округе

"Ростелеком" отменил оплату услуг связи в тверском Торопецком округе - 20.09.2024, ПРАЙМ

"Ростелеком" отменил оплату услуг связи в тверском Торопецком округе

"Ростелеком" отменил оплату услуг связи для Торопецкого муниципального округа Тверской области, где в среду из-за падения обломков БПЛА возник пожар, с 17 до 30 | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T13:34+0300

2024-09-20T13:34+0300

2024-09-20T13:34+0300

россия

ростелеком

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РЯЗАНЬ, 20 сен - ПРАЙМ. "Ростелеком" отменил оплату услуг связи для Торопецкого муниципального округа Тверской области, где в среду из-за падения обломков БПЛА возник пожар, с 17 до 30 сентября, сообщила администрация округа на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город. До 1 октября в округе введен запрет на посещение лесов, а также въезд в них, мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА на Торопец. "С 17 сентября в городе Торопец и Торопецком муниципальном округе, а это более 40 населенных пунктов, "Ростелеком" отменил оплату за услуги связи… Данные условия будут действовать до 30 сентября, чтобы жители были на связи с родными и близкими, смогли обращаться за помощью к экстренным службам и получать актуальную информацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение касается домашнего телефона и интернета, интерактивного телевидения, сотовой связи и видеосервиса Wink. Даже при минусовом балансе услуги связи не будут заблокированы и останутся бесплатными. Особые условия действуют для абонентов вне зависимости от их тарифного плана. Активация "отмены оплаты" уже включена автоматически и не требует дополнительного оформления, подчеркивает администрация округа.

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россия, ростелеком