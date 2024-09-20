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Рынок акций на волне сдержанного оптимизма - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций на волне сдержанного оптимизма
Рынок акций на волне сдержанного оптимизма - 20.09.2024, ПРАЙМ
Рынок акций на волне сдержанного оптимизма
К завершению основной сессии четверга рынок сохранил лишь небольшую часть дневных достижений. Всплеску волатильности в течение торговой сессии способствовала... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T08:33+0300
2024-09-20T08:33+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
акции
дивиденды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851680909.jpg?1726810385
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. К завершению основной сессии четверга рынок сохранил лишь небольшую часть дневных достижений. Всплеску волатильности в течение торговой сессии способствовала экспирация квартальных фьючерсов на акции, индексы и валютные пары. Сдерживающим рост рынка акций фактором остается слабая конъюнктура в сегменте суверенного долга – индекс RGBI в четверг в очередной раз обновил минимумы с марта 2022 года. Индекс МосБиржи завершил торги в плюсе на 0,26% на отметке 2758,91 п, индекс РТС отступил на 0,85% до 955,8 п. на фоне укрепления рубля.После заметного ослабления рубля в течение последнего месяца национальная валюта может укрепиться. Локальными факторами поддержки будут выступать более высокие цены на нефть и приближение традиционного налогового периода, когда экспортеры продают валюту под рублевую ликвидность для фискальных платежей.Акционеры Черкизово утвердили дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 142,11 за акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 3,2% по текущим котировкам. Компания демонстрирует стабильные темпы роста выручки и операционной эффективности, сохраняя долговую нагрузку на комфортном уровне. При этом Черкизово активно развивается, расширяет производственные мощности, проводит M&amp;A сделки. Однако акции компании достаточно дорого оцениваются рынком, что ограничивает потенциал для их дальнейшего роста.Менеджмент Евротранса рассчитывает по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 рублей на одну акцию и еще 15 рублей на акцию – за IV квартал. Таким образом, с учетом уже выплаченных 2,5 рубля за I квартал и рекомендованных за II квартал 4,32 рубля суммарный дивиденд в 2024 году может составить более 30 рублей на бумагу, что предполагает дивидендную доходность свыше 22% по текущим котировкам. Основным фундаментальным риском в отношении акций Европлана является высокая долговая нагрузка компании и растущие расходы на обслуживание долга, однако высокие дивиденды и одобренная акционерами программа обратного выкупа акций в 2027 году могут поддержать импульс к повышению котировок акций компании.FESCO сообщает о росте российского контейнерного рынка по итогам января - августа 2024 года до 4,385 млн TEU (20-футовый эквивалент), на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Компания сейчас активно инвестирует весь доступный денежный поток в развитие бизнеса, что тем не менее будет сдерживать темпы роста прибыли и оказывать давление на маржинальность бизнеса и котировки акций компании.С сегодняшнего дня из базы расчета индексов МосБиржи и РТС будут исключены акции Сегежи и добавлены акции Яндекса и Астры. Это может оказать еще большее давление на бумаги лесопромышленного холдинга с учетом проблем в отрасли и растущим долгом холдинга, но может поддержать котировки акций "новичков" из ИТ-сектора в составе индексов.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, акции, дивиденды
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, Акции, дивиденды
08:33 20.09.2024
 

Рынок акций на волне сдержанного оптимизма

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. К завершению основной сессии четверга рынок сохранил лишь небольшую часть дневных достижений. Всплеску волатильности в течение торговой сессии способствовала экспирация квартальных фьючерсов на акции, индексы и валютные пары. Сдерживающим рост рынка акций фактором остается слабая конъюнктура в сегменте суверенного долга – индекс RGBI в четверг в очередной раз обновил минимумы с марта 2022 года. Индекс МосБиржи завершил торги в плюсе на 0,26% на отметке 2758,91 п, индекс РТС отступил на 0,85% до 955,8 п. на фоне укрепления рубля.
После заметного ослабления рубля в течение последнего месяца национальная валюта может укрепиться. Локальными факторами поддержки будут выступать более высокие цены на нефть и приближение традиционного налогового периода, когда экспортеры продают валюту под рублевую ликвидность для фискальных платежей.
Акционеры Черкизово утвердили дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 142,11 за акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 3,2% по текущим котировкам. Компания демонстрирует стабильные темпы роста выручки и операционной эффективности, сохраняя долговую нагрузку на комфортном уровне. При этом Черкизово активно развивается, расширяет производственные мощности, проводит M&A сделки. Однако акции компании достаточно дорого оцениваются рынком, что ограничивает потенциал для их дальнейшего роста.
Менеджмент Евротранса рассчитывает по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 рублей на одну акцию и еще 15 рублей на акцию – за IV квартал. Таким образом, с учетом уже выплаченных 2,5 рубля за I квартал и рекомендованных за II квартал 4,32 рубля суммарный дивиденд в 2024 году может составить более 30 рублей на бумагу, что предполагает дивидендную доходность свыше 22% по текущим котировкам. Основным фундаментальным риском в отношении акций Европлана является высокая долговая нагрузка компании и растущие расходы на обслуживание долга, однако высокие дивиденды и одобренная акционерами программа обратного выкупа акций в 2027 году могут поддержать импульс к повышению котировок акций компании.
FESCO сообщает о росте российского контейнерного рынка по итогам января - августа 2024 года до 4,385 млн TEU (20-футовый эквивалент), на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Компания сейчас активно инвестирует весь доступный денежный поток в развитие бизнеса, что тем не менее будет сдерживать темпы роста прибыли и оказывать давление на маржинальность бизнеса и котировки акций компании.
С сегодняшнего дня из базы расчета индексов МосБиржи и РТС будут исключены акции Сегежи и добавлены акции Яндекса и Астры. Это может оказать еще большее давление на бумаги лесопромышленного холдинга с учетом проблем в отрасли и растущим долгом холдинга, но может поддержать котировки акций "новичков" из ИТ-сектора в составе индексов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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