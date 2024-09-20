Ситуация непростая: рынок ищет баланс

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. В четверг, 19 сентября, по итогам дня рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,31%, до 92,26 рубля, евро/рубль - на 0,70%, до 102,49 рубля. Пара юань/рубль снизилась на 0,30%, до 12,96 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 20 сентября: доллар - 92,6962 рубля, евро - 103,249 рубля. На валютном рынке наблюдалась высокая волатильность. Торги открылись ростом по валютам. Несмотря на повышение ключевой ставки Банком России и продажу валюты экспортерами, в ходе основной сессии курс доллара повышался до 92,90 рубля. Против юаня рубль ослаблялся до 13,18 рубля за юань. К закрытию дня рубль отыграл часть потерь, а против юаня даже вышел в плюс на фоне резкого роста цен на нефть. Баррель Brent подорожал на 2,90%, до 74,85 доллара. Рост цен на нефть связывают с общим увеличением аппетита к риску на мировых рынках после решения Федеральной резервной системы США снизить базовую процентную ставку. Это решение ослабило опасения возможного спада в экономике США и снижения спроса на энергоносители. Дополнительным фактором, влияющим на нефтяной рынок, остается напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Трейдеры внимательно следят за развитием событий в регионе, опасаясь возможного разрастания конфликта и его влияния на поставки нефти. В пятницу, 20 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 74,70 доллара. Покупатели вышли на хорошую скорость, поэтому цена может по инерции спокойно достигнуть отметки 76,70 доллара, что позитивно для рубля. Курс доллара скорректировался до 92,26 рубля. Сопротивление остается на уровне 93,40 рубля, но если рассматривать волновую структуру роста на часовом периоде, то просматривается усиление нисходящей коррекции до 91,70 рубля. В ближайшее время поддержку рублю могут оказать предстоящие налоговые платежи (30 сентября). У ЦБ и правительства есть инструменты для сглаживания резких колебаний курса, поэтому из-за изолирования валютного рынка не стоит ожидать резкого ослабления рубля в ближайшее время. Российская экономика за последние годы стала более устойчивой к внешним шокам. Индекс Мосбиржи вырос на 0,26%, до 2758,91 п., индекс РТС - на 1,92%, до 929,48 п. Индекс немного подрос на фоне роста цен на нефть. Цена повышалась до 2777 п., однако к концу основной торговой сессии индекс потерял часть своих успехов. Продолжаем следить за поддержкой на уровне 2725 п. До тех пор, пока значение IMOEX остается выше нее, сохраняется тенденция к росту. Если она не устоит, то ждем просадки до 2685 п. С технической точки зрения здесь пока ничего не меняется.
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. В четверг, 19 сентября, по итогам дня рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,31%, до 92,26 рубля, евро/рубль - на 0,70%, до 102,49 рубля. Пара юань/рубль снизилась на 0,30%, до 12,96 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 20 сентября: доллар - 92,6962 рубля, евро - 103,249 рубля.
На валютном рынке наблюдалась высокая волатильность. Торги открылись ростом по валютам. Несмотря на повышение ключевой ставки Банком России и продажу валюты экспортерами, в ходе основной сессии курс доллара повышался до 92,90 рубля. Против юаня рубль ослаблялся до 13,18 рубля за юань. К закрытию дня рубль отыграл часть потерь, а против юаня даже вышел в плюс на фоне резкого роста цен на нефть.
Баррель Brent подорожал на 2,90%, до 74,85 доллара. Рост цен на нефть связывают с общим увеличением аппетита к риску на мировых рынках после решения Федеральной резервной системы США снизить базовую процентную ставку. Это решение ослабило опасения возможного спада в экономике США и снижения спроса на энергоносители.
Дополнительным фактором, влияющим на нефтяной рынок, остается напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Трейдеры внимательно следят за развитием событий в регионе, опасаясь возможного разрастания конфликта и его влияния на поставки нефти.
В пятницу, 20 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 74,70 доллара. Покупатели вышли на хорошую скорость, поэтому цена может по инерции спокойно достигнуть отметки 76,70 доллара, что позитивно для рубля.
Курс доллара скорректировался до 92,26 рубля. Сопротивление остается на уровне 93,40 рубля, но если рассматривать волновую структуру роста на часовом периоде, то просматривается усиление нисходящей коррекции до 91,70 рубля.
В ближайшее время поддержку рублю могут оказать предстоящие налоговые платежи (30 сентября). У ЦБ и правительства есть инструменты для сглаживания резких колебаний курса, поэтому из-за изолирования валютного рынка не стоит ожидать резкого ослабления рубля в ближайшее время. Российская экономика за последние годы стала более устойчивой к внешним шокам.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,26%, до 2758,91 п., индекс РТС - на 1,92%, до 929,48 п. Индекс немного подрос на фоне роста цен на нефть. Цена повышалась до 2777 п., однако к концу основной торговой сессии индекс потерял часть своих успехов. Продолжаем следить за поддержкой на уровне 2725 п. До тех пор, пока значение IMOEX остается выше нее, сохраняется тенденция к росту. Если она не устоит, то ждем просадки до 2685 п. С технической точки зрения здесь пока ничего не меняется.
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