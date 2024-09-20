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Бодрая неделя на рынках - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Бодрая неделя на рынках
Бодрая неделя на рынках - 20.09.2024, ПРАЙМ
Бодрая неделя на рынках
Индекс Мосбиржи завершает неделю с приростом в 3%, а с сентябрьского дна уже +10%. Бенчмарк смог прорваться над линией среднесрочного нисходящего тренда, и... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T09:53+0300
2024-09-20T09:53+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
курсы валют
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершает неделю с приростом в 3%, а с сентябрьского дна уже +10%. Бенчмарк смог прорваться над линией среднесрочного нисходящего тренда, и технически это позитив — впереди искомые 2800 п.На рынках акций США и Европы — исторические максимумы индексов на фоне снижения ставок ФРС и ЕЦБ. Нефть Brent вернулась к 75 долларам, ралли со дна на +10%; золото на рекордном топе 2600 долларов.Сильнее рынка — акции ГМК Норникеля (+4,7%). Бумаги производителя металлов взлетели на фоне сильного подорожания палладия и платины. Бумаги обновили трехнедельные вершины и могут вскоре быть у 115 рублей.Слабее рынка — бумаги золотодобытчика Solidcore (бывший Polymetal). Падение на 4%. 23 сентября — последний торговый день, корпорация решила провести делистинг с Мосбиржи и перебазироваться на площадку Казахстана.Рубль ослаб до уровней октября прошлого года: юань был выше 13,18, доллар у 92,7, евро на 103,2. Взлет инвалют может быть связан с экспирацией фьючерсов; исполнение контрактов завершилось, и к концу сентября рубль может немного укрепиться на фоне грядущего налогового периода, когда экспортеры будут продавать валюту для исполнения своих обязательств перед бюджетом.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, курсы валют
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, курсы валют
09:53 20.09.2024
 

Бодрая неделя на рынках

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершает неделю с приростом в 3%, а с сентябрьского дна уже +10%. Бенчмарк смог прорваться над линией среднесрочного нисходящего тренда, и технически это позитив — впереди искомые 2800 п.
На рынках акций США и Европы — исторические максимумы индексов на фоне снижения ставок ФРС и ЕЦБ. Нефть Brent вернулась к 75 долларам, ралли со дна на +10%; золото на рекордном топе 2600 долларов.
Сильнее рынка — акции ГМК Норникеля (+4,7%). Бумаги производителя металлов взлетели на фоне сильного подорожания палладия и платины. Бумаги обновили трехнедельные вершины и могут вскоре быть у 115 рублей.
Слабее рынка — бумаги золотодобытчика Solidcore (бывший Polymetal). Падение на 4%. 23 сентября — последний торговый день, корпорация решила провести делистинг с Мосбиржи и перебазироваться на площадку Казахстана.
Рубль ослаб до уровней октября прошлого года: юань был выше 13,18, доллар у 92,7, евро на 103,2. Взлет инвалют может быть связан с экспирацией фьючерсов; исполнение контрактов завершилось, и к концу сентября рубль может немного укрепиться на фоне грядущего налогового периода, когда экспортеры будут продавать валюту для исполнения своих обязательств перед бюджетом.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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