Бодрая неделя на рынках

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершает неделю с приростом в 3%, а с сентябрьского дна уже +10%. Бенчмарк смог прорваться над линией среднесрочного нисходящего тренда, и технически это позитив — впереди искомые 2800 п.На рынках акций США и Европы — исторические максимумы индексов на фоне снижения ставок ФРС и ЕЦБ. Нефть Brent вернулась к 75 долларам, ралли со дна на +10%; золото на рекордном топе 2600 долларов.Сильнее рынка — акции ГМК Норникеля (+4,7%). Бумаги производителя металлов взлетели на фоне сильного подорожания палладия и платины. Бумаги обновили трехнедельные вершины и могут вскоре быть у 115 рублей.Слабее рынка — бумаги золотодобытчика Solidcore (бывший Polymetal). Падение на 4%. 23 сентября — последний торговый день, корпорация решила провести делистинг с Мосбиржи и перебазироваться на площадку Казахстана.Рубль ослаб до уровней октября прошлого года: юань был выше 13,18, доллар у 92,7, евро на 103,2. Взлет инвалют может быть связан с экспирацией фьючерсов; исполнение контрактов завершилось, и к концу сентября рубль может немного укрепиться на фоне грядущего налогового периода, когда экспортеры будут продавать валюту для исполнения своих обязательств перед бюджетом.
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершает неделю с приростом в 3%, а с сентябрьского дна уже +10%. Бенчмарк смог прорваться над линией среднесрочного нисходящего тренда, и технически это позитив — впереди искомые 2800 п.
На рынках акций США и Европы — исторические максимумы индексов на фоне снижения ставок ФРС и ЕЦБ. Нефть Brent вернулась к 75 долларам, ралли со дна на +10%; золото на рекордном топе 2600 долларов.
Сильнее рынка — акции ГМК Норникеля (+4,7%). Бумаги производителя металлов взлетели на фоне сильного подорожания палладия и платины. Бумаги обновили трехнедельные вершины и могут вскоре быть у 115 рублей.
Слабее рынка — бумаги золотодобытчика Solidcore (бывший Polymetal). Падение на 4%. 23 сентября — последний торговый день, корпорация решила провести делистинг с Мосбиржи и перебазироваться на площадку Казахстана.
Рубль ослаб до уровней октября прошлого года: юань был выше 13,18, доллар у 92,7, евро на 103,2. Взлет инвалют может быть связан с экспирацией фьючерсов; исполнение контрактов завершилось, и к концу сентября рубль может немного укрепиться на фоне грядущего налогового периода, когда экспортеры будут продавать валюту для исполнения своих обязательств перед бюджетом.
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