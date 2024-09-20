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Биржевые цены на сахар взлетели до максимума с конца февраля - 20.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240920/sakhar-851692431.html
Биржевые цены на сахар взлетели до максимума с конца февраля
Биржевые цены на сахар взлетели до максимума с конца февраля - 20.09.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар взлетели до максимума с конца февраля
Биржевые цены на сахар в пятницу растут почти на 3%, в ходе торгов достигали максимального с 29 февраля значения, следует из данных ICE Futures. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T18:43+0300
2024-09-20T18:43+0300
экономика
цены на сахар
биржа
максимум
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в пятницу растут почти на 3%, в ходе торгов достигали максимального с 29 февраля значения, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.10 мск стоимость октябрьского фьючерса на сахар росла на 2,6%, до 22,5 цента за фунт. Ранее в пятницу показатель достигал 23,06 цента, что является максимальным с 29 февраля значением. С начала недели стоимость сахара подскочила уже почти на 18%. Аналитики связывают рост цен с пожарами и периодом засухи в Бразилии, которые вызывают опасения относительно объемов производства сахара. "Снижение прогнозов по бразильскому производству... стало основным фундаментальным фактором. О засушливых условиях и возможности сокращения производства было известно уже давно, но последние сообщения вызвали опасения", - цитирует агентство Блумберг старший аналитик по мировым рынкам ADM Investor Services Марк Боумэн (Mark Bowman).
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цены на сахар, биржа, максимум
Экономика, цены на сахар, биржа, максимум
18:43 20.09.2024
 
Биржевые цены на сахар взлетели до максимума с конца февраля

ICE Futures: биржевые цены на сахар поднялись до максимума с конца февраля

Снижение цен на сахар в РФ привело к увеличению темпов экспорта
Снижение цен на сахар в РФ привело к увеличению темпов экспорта
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в пятницу растут почти на 3%, в ходе торгов достигали максимального с 29 февраля значения, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 18.10 мск стоимость октябрьского фьючерса на сахар росла на 2,6%, до 22,5 цента за фунт. Ранее в пятницу показатель достигал 23,06 цента, что является максимальным с 29 февраля значением.
С начала недели стоимость сахара подскочила уже почти на 18%. Аналитики связывают рост цен с пожарами и периодом засухи в Бразилии, которые вызывают опасения относительно объемов производства сахара.
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
Минсельхоз раскрыл планы по продлению запрета на вывоз сахара
27 августа, 20:02
"Снижение прогнозов по бразильскому производству... стало основным фундаментальным фактором. О засушливых условиях и возможности сокращения производства было известно уже давно, но последние сообщения вызвали опасения", - цитирует агентство Блумберг старший аналитик по мировым рынкам ADM Investor Services Марк Боумэн (Mark Bowman).
 
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