https://1prime.ru/20240920/sakhar-851692431.html
Биржевые цены на сахар взлетели до максимума с конца февраля
Биржевые цены на сахар взлетели до максимума с конца февраля - 20.09.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар взлетели до максимума с конца февраля
Биржевые цены на сахар в пятницу растут почти на 3%, в ходе торгов достигали максимального с 29 февраля значения, следует из данных ICE Futures. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T18:43+0300
2024-09-20T18:43+0300
2024-09-20T18:43+0300
экономика
цены на сахар
биржа
максимум
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75733/43/757334371_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_d8c7d85a7ef8350b60816d3e8d56c942.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в пятницу растут почти на 3%, в ходе торгов достигали максимального с 29 февраля значения, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.10 мск стоимость октябрьского фьючерса на сахар росла на 2,6%, до 22,5 цента за фунт. Ранее в пятницу показатель достигал 23,06 цента, что является максимальным с 29 февраля значением. С начала недели стоимость сахара подскочила уже почти на 18%. Аналитики связывают рост цен с пожарами и периодом засухи в Бразилии, которые вызывают опасения относительно объемов производства сахара. "Снижение прогнозов по бразильскому производству... стало основным фундаментальным фактором. О засушливых условиях и возможности сокращения производства было известно уже давно, но последние сообщения вызвали опасения", - цитирует агентство Блумберг старший аналитик по мировым рынкам ADM Investor Services Марк Боумэн (Mark Bowman).
https://1prime.ru/20240827/sakhar-851163168.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75733/43/757334371_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_20c397f82cb05e9c3e1e449ae4996199.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на сахар, биржа, максимум
Экономика, цены на сахар, биржа, максимум
Биржевые цены на сахар взлетели до максимума с конца февраля
ICE Futures: биржевые цены на сахар поднялись до максимума с конца февраля
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в пятницу растут почти на 3%, в ходе торгов достигали максимального с 29 февраля значения, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 18.10 мск стоимость октябрьского фьючерса на сахар росла на 2,6%, до 22,5 цента за фунт. Ранее в пятницу показатель достигал 23,06 цента, что является максимальным с 29 февраля значением.
С начала недели стоимость сахара подскочила уже почти на 18%. Аналитики связывают рост цен с пожарами и периодом засухи в Бразилии, которые вызывают опасения относительно объемов производства сахара.
Минсельхоз раскрыл планы по продлению запрета на вывоз сахара
"Снижение прогнозов по бразильскому производству... стало основным фундаментальным фактором. О засушливых условиях и возможности сокращения производства было известно уже давно, но последние сообщения вызвали опасения", - цитирует агентство Блумберг старший аналитик по мировым рынкам ADM Investor Services Марк Боумэн (Mark Bowman).