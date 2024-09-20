https://1prime.ru/20240920/sanktsii-851682389.html
"Ничего, кроме угроз". МИД ответил на планы США усилить санкции против РФ
"Ничего, кроме угроз". МИД ответил на планы США усилить санкции против РФ - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Ничего, кроме угроз". МИД ответил на планы США усилить санкции против РФ
Планы США по ужесточению санкций в отношении поставок российской нефти являются элементом политико-психологического давления на российское бизнес-сообщество. Об | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T09:48+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Планы США по ужесточению санкций в отношении поставок российской нефти являются элементом политико-психологического давления на российское бизнес-сообщество. Об этом агентству РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Замминистра иностранных дел России также отметил, что российский энергетический сектор уже долгое время подвергается санкциям, которые нелегитимны и являются результатом бессилия американских властителей мира.“В арсенале внешней политики США, кроме санкций, угроз, давления, ничего не осталось. Это отражение полностью разложившейся системы, которая в итоге потерпит крах”, - заметил дипломат.Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх сообщил, что Соединенные Штаты планируют усилить санкционное давление на Россию, в том числе на поставки российской нефти на мировой рынок.
https://1prime.ru/20240919/sanktsii-851674186.html
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"Ничего, кроме угроз". МИД ответил на планы США усилить санкции против РФ
Рябков о планах США усилить санкции против РФ: кроме угроз, ничего не осталось
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Планы США по ужесточению санкций в отношении поставок российской нефти являются элементом политико-психологического давления на российское бизнес-сообщество. Об этом агентству РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Замминистра иностранных дел России также отметил, что российский энергетический сектор уже долгое время подвергается санкциям, которые нелегитимны и являются результатом бессилия американских властителей мира.
“В арсенале внешней политики США, кроме санкций, угроз, давления, ничего не осталось. Это отражение полностью разложившейся системы, которая в итоге потерпит крах”, - заметил дипломат.
Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх сообщил, что Соединенные Штаты планируют усилить санкционное давление на Россию, в том числе на поставки российской нефти на мировой рынок.
США ввели санкции против "Тимер Банка"