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РБК: оператор "Северного потока" увеличил сумму требований к страховщикам - 20.09.2024, ПРАЙМ
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РБК: оператор "Северного потока" увеличил сумму требований к страховщикам
РБК: оператор "Северного потока" увеличил сумму требований к страховщикам - 20.09.2024, ПРАЙМ
РБК: оператор "Северного потока" увеличил сумму требований к страховщикам
Оператор газопровода Nord Stream, который был подорван в 2022 году, увеличил свои требования к страховщикам в Лондонском суде, пишет РБК со ссылкой на судебные... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T10:47+0300
2024-09-20T10:47+0300
экономика
северные потоки
страховые компании
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Оператор газопровода Nord Stream, который был подорван в 2022 году, увеличил свои требования к страховщикам в Лондонском суде, пишет РБК со ссылкой на судебные документы."Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток", подорванного осенью 2022 года, подала в Высокий суд Лондона обновленный иск к страховым компаниям Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance", - говорится в публикации.Отмечается, что сумма требований также увеличилась в 1,4 раза, до 574 миллионов евро. Компания также уточнила предварительную оценку стоимости восстановления проекта, которая теперь составляет не менее 1,2 млрд евро.Nord Stream требует от страховщиков компенсацию за ущерб, причиненный взрывами и вмятиной на газопроводе. Оператор требует 380 млн евро за ущерб от взрывов и 190 млн евро за вмятину. Компания также требует дополнительные 3,76 млн евро за стоимость осмотра повреждений, заключили в издании.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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северные потоки, страховые компании
Экономика, СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ, страховые компании
10:47 20.09.2024
 
РБК: оператор "Северного потока" увеличил сумму требований к страховщикам

РБК: Nord Stream увеличила требования к страховщикам "Северного потока"

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Оператор газопровода Nord Stream, который был подорван в 2022 году, увеличил свои требования к страховщикам в Лондонском суде, пишет РБК со ссылкой на судебные документы.
"Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток", подорванного осенью 2022 года, подала в Высокий суд Лондона обновленный иск к страховым компаниям Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance", - говорится в публикации.
Отмечается, что сумма требований также увеличилась в 1,4 раза, до 574 миллионов евро. Компания также уточнила предварительную оценку стоимости восстановления проекта, которая теперь составляет не менее 1,2 млрд евро.
Nord Stream требует от страховщиков компенсацию за ущерб, причиненный взрывами и вмятиной на газопроводе. Оператор требует 380 млн евро за ущерб от взрывов и 190 млн евро за вмятину. Компания также требует дополнительные 3,76 млн евро за стоимость осмотра повреждений, заключили в издании.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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ЭкономикаСЕВЕРНЫЕ ПОТОКИстраховые компании
 
 
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