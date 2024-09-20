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Суд поддержал штраф "Яндексу" за рекламу услуг по написанию дипломов

Суд поддержал штраф "Яндексу" за рекламу услуг по написанию дипломов - 20.09.2024, ПРАЙМ

Суд поддержал штраф "Яндексу" за рекламу услуг по написанию дипломов

Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф в 200 тысяч рублей, наложенный Федеральной антимонопольной службой России на "Яндекс" за рекламирование сайта,... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T17:34+0300

2024-09-20T17:34+0300

2024-09-20T17:34+0300

россия

яндекс

штраф

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф в 200 тысяч рублей, наложенный Федеральной антимонопольной службой России на "Яндекс" за рекламирование сайта, предлагающего написание на заказ рефератов, курсовых и дипломных работ для студентов, следует из опубликованного в пятницу решения суда. В судебном акте говорится, что ФАС после жалобы гражданина в мае 2023 года обнаружила в сети ресурс, называющий себя образовательным сервисом для студентов и предлагающий услуги по написанию курсовой работы, дипломной работы, реферата. Между тем, нормами закона "О рекламе" не допускается "реклама услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации". ФАС назначила "Яндексу" штраф в размере 200 тысяч рублей, приняв во внимание, что компания повторно совершила "однородное административное правонарушение в период, когда лицо считалось подвергнутым административному наказанию". До этого, в 2022 году, липецкое подразделение ФАС оштрафовало "Яндекс" на 100 тысяч рублей. В суде интернет-компания пыталась доказать, что услуги по подготовке учебных работ в данном случае не являются объектом рекламирования, рекламировался сам образовательный сервис. Суд эти доводы отклонил, отметив, что "на сайте указаны сроки выполнения работы, количество выполненных работ, а также отзывы клиентов". "Информации об оказании иных услуг на сайте не содержится", - говорится в решении. Суд первой инстанции отклонил заявление "Яндекса", оспаривавшего решение по антимонопольному делу и постановление о привлечении к административной ответственности. У компании есть месяц на обжалование. В настоящее время на сайте, за рекламирование которого был наказан "Яндекс", есть такая ремарка: "Материалы, полученные в результате оказания услуг, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач, сбора информации и источников, но не являются готовым решением".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, яндекс, штраф