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СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries

СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries - 20.09.2024, ПРАЙМ

СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries

Следствие попросило арестовать более 20 новых фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries. Об этом агентству РИА Новости заявили в Басманном суде... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T15:41+0300

2024-09-20T15:41+0300

2024-09-20T15:41+0300

россия

wildberries

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Следствие попросило арестовать более 20 новых фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries. Об этом агентству РИА Новости заявили в Басманном суде Москвы."Мы получили материалы на более чем двадцати человек", - сообщил собеседник издания в суде.Тем не менее, ходатайства об аресте Владислава Бакальчука среди них нет.В перестрелке, произошедшей в офисе Wildberries в Москве в среду 18 сентября, пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов. В результате два человека погибли.

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россия, wildberries