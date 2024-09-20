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СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries - 20.09.2024, ПРАЙМ
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СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries
СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries - 20.09.2024, ПРАЙМ
СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries
Следствие попросило арестовать более 20 новых фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries. Об этом агентству РИА Новости заявили в Басманном суде... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T15:41+0300
2024-09-20T15:41+0300
россия
wildberries
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Следствие попросило арестовать более 20 новых фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries. Об этом агентству РИА Новости заявили в Басманном суде Москвы."Мы получили материалы на более чем двадцати человек", - сообщил собеседник издания в суде.Тем не менее, ходатайства об аресте Владислава Бакальчука среди них нет.В перестрелке, произошедшей в офисе Wildberries в Москве в среду 18 сентября, пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов. В результате два человека погибли.
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россия, wildberries
РОССИЯ, Wildberries
15:41 20.09.2024
 
СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries

СК просит арестовать более 20 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Следствие попросило арестовать более 20 новых фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries. Об этом агентству РИА Новости заявили в Басманном суде Москвы.
"Мы получили материалы на более чем двадцати человек", - сообщил собеседник издания в суде.
Тем не менее, ходатайства об аресте Владислава Бакальчука среди них нет.
В перестрелке, произошедшей в офисе Wildberries в Москве в среду 18 сентября, пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов. В результате два человека погибли.
Полицейские у офиса Wildberries в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
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РОССИЯWildberries
 
 
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