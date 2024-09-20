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Россия сократила поставки СПГ в Китай на семь процентов - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Россия сократила поставки СПГ в Китай на семь процентов
Россия сократила поставки СПГ в Китай на семь процентов - 20.09.2024, ПРАЙМ
Россия сократила поставки СПГ в Китай на семь процентов
Россия по итогам первых восьми месяцев 2024 года поставила в Китай 5,04 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,949 миллиарда долларов, что на 7,35% | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T07:02+0300
2024-09-20T07:02+0300
энергетика
россия
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спг
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ПЕКИН, 20 сен – ПРАЙМ. Россия по итогам первых восьми месяцев 2024 года поставила в Китай 5,04 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,949 миллиарда долларов, что на 7,35% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных в пятницу главным таможенным управлением КНР. Снижение объема поставок СПГ за январь-август составило 7,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 5,44 миллиона тонн СПГ на 3,566 миллиарда долларов. Отдельно в августе КНР закупила в России 872,39 тысячи тонн СПГ на 507,75 миллиона долларов.
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россия, китай, спг
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, СПГ
07:02 20.09.2024
 
Россия сократила поставки СПГ в Китай на семь процентов

Россия за полгода сократила поставки СПГ в Китай до 5,04 миллиона тонн

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ПЕКИН, 20 сен – ПРАЙМ. Россия по итогам первых восьми месяцев 2024 года поставила в Китай 5,04 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,949 миллиарда долларов, что на 7,35% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных в пятницу главным таможенным управлением КНР.
Снижение объема поставок СПГ за январь-август составило 7,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 5,44 миллиона тонн СПГ на 3,566 миллиарда долларов.
Отдельно в августе КНР закупила в России 872,39 тысячи тонн СПГ на 507,75 миллиона долларов.
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