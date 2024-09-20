https://1prime.ru/20240920/spg-851680376.html
Россия сократила поставки СПГ в Китай на семь процентов
Россия сократила поставки СПГ в Китай на семь процентов - 20.09.2024, ПРАЙМ
Россия сократила поставки СПГ в Китай на семь процентов
Россия по итогам первых восьми месяцев 2024 года поставила в Китай 5,04 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,949 миллиарда долларов, что на 7,35% | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T07:02+0300
2024-09-20T07:02+0300
2024-09-20T07:02+0300
энергетика
россия
китай
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_0:31:2895:1659_1920x0_80_0_0_c64d317540afefcabd57096bd59f52c1.jpg
ПЕКИН, 20 сен – ПРАЙМ. Россия по итогам первых восьми месяцев 2024 года поставила в Китай 5,04 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,949 миллиарда долларов, что на 7,35% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных в пятницу главным таможенным управлением КНР. Снижение объема поставок СПГ за январь-август составило 7,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 5,44 миллиона тонн СПГ на 3,566 миллиарда долларов. Отдельно в августе КНР закупила в России 872,39 тысячи тонн СПГ на 507,75 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20240917/spg-851610915.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_322:0:2573:1688_1920x0_80_0_0_62f9ac65f8928b107f7facdea67e3b42.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, спг
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, СПГ
Россия сократила поставки СПГ в Китай на семь процентов
Россия за полгода сократила поставки СПГ в Китай до 5,04 миллиона тонн
ПЕКИН, 20 сен – ПРАЙМ. Россия по итогам первых восьми месяцев 2024 года поставила в Китай 5,04 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,949 миллиарда долларов, что на 7,35% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных в пятницу главным таможенным управлением КНР.
Снижение объема поставок СПГ за январь-август составило 7,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 5,44 миллиона тонн СПГ на 3,566 миллиарда долларов.
Отдельно в августе КНР закупила в России 872,39 тысячи тонн СПГ на 507,75 миллиона долларов.
Евросоюз нарастил закупки СПГ из России до максимума с февраля