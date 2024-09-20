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В США раскрыли, почему Харрис может потерять поддержку - 20.09.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли, почему Харрис может потерять поддержку
В США раскрыли, почему Харрис может потерять поддержку - 20.09.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, почему Харрис может потерять поддержку
Американский вице-президент Камала Харрис может поставить исторический антирекорд по количеству интервью среди кандидатов в президенты. Об этом сообщает газета... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T07:56+0300
2024-09-20T07:56+0300
сша
выборы в сша
камала харрис
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Американский вице-президент Камала Харрис может поставить исторический антирекорд по количеству интервью среди кандидатов в президенты. Об этом сообщает газета New York Post."Тревожная" Камала Харрис идет на антирекорд по числе интервью среди всех кандидатов — и даже демократы волнуются", — сообщается в материале.Кроме того, как пишет газета, после выдвижения своей кандидатуры на пост президента США Харрис дала в три раза меньше интервью, чем ее оппонент-республиканец Дональд Трамп.Как рассказали коллеги Харрис, она мало общается со СМИ в ходе своих поездок. Тем не менее, она все еще продолжает удерживать внимание избирателей, но ее поддержка может упасть.В то же время, как сообщил собеседник NYP, Психиатр Кэрол Либерман, штаб Харрис может специально ограничивать ее встречи с журналистами из-за повышенной тревожности кандидата при ответах на вопросы. По его словам, об этом свидетельствуют ее хихиканье, гримасы и жестикуляция.
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сша, выборы в сша, камала харрис
США, выборы в США, Камала Харрис
07:56 20.09.2024
 
В США раскрыли, почему Харрис может потерять поддержку

New York Post: демократы волнуются из-за малого числа интервью Харрис

© Фото : Adam Schultz/Official White House PhotoВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© Фото : Adam Schultz/Official White House Photo
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Американский вице-президент Камала Харрис может поставить исторический антирекорд по количеству интервью среди кандидатов в президенты. Об этом сообщает газета New York Post.
"Тревожная" Камала Харрис идет на антирекорд по числе интервью среди всех кандидатов — и даже демократы волнуются", — сообщается в материале.
Кроме того, как пишет газета, после выдвижения своей кандидатуры на пост президента США Харрис дала в три раза меньше интервью, чем ее оппонент-республиканец Дональд Трамп.
Как рассказали коллеги Харрис, она мало общается со СМИ в ходе своих поездок. Тем не менее, она все еще продолжает удерживать внимание избирателей, но ее поддержка может упасть.
В то же время, как сообщил собеседник NYP, Психиатр Кэрол Либерман, штаб Харрис может специально ограничивать ее встречи с журналистами из-за повышенной тревожности кандидата при ответах на вопросы. По его словам, об этом свидетельствуют ее хихиканье, гримасы и жестикуляция.
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